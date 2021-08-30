Осенняя капсула Michael Kors, мебель от Dolce & Gabbana и новая версия кроссовок Puma: что нового произошло в мире моды за неделю

1. Дебютная интерьерная коллекция Dolce & Gabbana.

Фото:

dolcegabbana.com

Фото:

dolcegabbana.com

2. Бренд Puma представил кроссовки с узором Liberty.

Фото:

puma.com

Фото:

puma.com

3. Новая осенняя капсула от Michael Kors.

Фото:

michaelkors

Фото:

michaelkors

Фото:

michaelkors

4. Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой кампании The Kooples.

Фото:

thekooples.com

Фото:

thekooples.com

5. Стало известно, когда Рианна покажет новую коллекцию Savage x Fenty.

Фото:

savagex.com

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana на прошедшей неделе буквально заставил трепетать модных критиков. Сначала он поразил всех кутюрным показом Alta Moda в Венеции, а затем представил первую в своей истории интерьерную коллекцию.В линейку под названием Dolce & Gabbana Casa вошли диваны с множеством подушек, круглые столики и табуреты. Все предметы интерьера покрыты узнаваемыми узорами бренда – Mediterranean Blue, Carretto, Leo и Zebra, где каждый по задумке дизайнеров олицетворяет определенный стиль жизни.К созданию коллекции приложили руку местные художники и мастерские. Стоимость пока не раскрывается.Немецкий спортивный бренд Puma объединился с британским производителем тканей Liberty, чтобы обновить модель кроссовок Basket. Что из этого вышло – показываем.Верх обуви выполнен из замши светло-кремового оттенка и перфорированной кожи. На кроссовках также изображен цветочный узор, который сочетает принт и вышивку. На язычке модели нанесен двойной логотип, а рисунок на кроссовках продублирован на коробке.Кроссовки Liberty of London x Puma уже поступили в продажу. Стоимость за пару – 120 долларов.Модные бренды продолжают нас знакомить со своими осенними коллекциями, и на этот раз мы обратили внимание на капсулу от американского бренда Michael Kors.Линейка под названием #MKGO вдохновлена активным времяпрепровождением в городе. Видимо, марка решила сделать ставку на динамичную осень.В капсулу вошли футболки, трикотажные платья, кроп-топы, худи, олимпийки, легинсы и пуховики. Из обуви бренд предлагает носить этой осенью кроссовки с амортизирующей подошвой или ботильоны на высоком каблуке. Дополнить свой образ можно поясной сумкой или рюкзаком, а также солнцезащитными очками и часами.Вся коллекция выдержана в шоколадно-коричневом и ярко-оранжевом оттенках. Некоторые модели полностью декорированы фирменной монограммой Michael Kors.Одна из самых красивых звездных пар – актер Венсан Кассель и французская модель Тина Кунаки снялись в рекламной кампании осенней коллекции бренда The Kooples.Фотографы – Морган Лей и Джонни Кокрейн.Знаменитости продемонстрировали объемные джинсовые куртки, классические пальто, кожаные жакеты с бахромой и джемперы.Фото в стиле 80-х получились романтичными. На снимках пара, не стесняясь, демонстрировала свои чувства.К слову, это не первая съемка для французского бренда, в которой поучаствовали Кунаки и Кассель.Эту новость ждали многие. Певица Рианна наконец анонсировала премьеру третьего по счету показа новой коллекции своего бельевого бренда Savage x Fenty.Шоу состоится 24 сентября. В нем примут участие известные модели и другие знаменитости. Их имена пока не раскрываются, однако прошлые коллекции показывали Белла Хадид, Кара Делевинь, Деми Мур, Перис Хилтон и другие.Трансляция показа будет осуществляться на платформе Amazon Prime Video.