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  2. Осенняя капсула Michael Kors, мебель от Dolce & Gabbana и новая версия кроссовок Puma: что нового произошло в мире моды за неделю

Осенняя капсула Michael Kors, мебель от Dolce & Gabbana и новая версия кроссовок Puma: что нового произошло в мире моды за неделю

Мы провожаем последнюю неделю лета и рассказываем, какой бренд выпустил дебютную коллекцию предметов интерьера, кто стал главным героем рекламной кампании The Kooples и когда Рианна представит новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty. 

1. Дебютная интерьерная коллекция Dolce & Gabbana.

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana на прошедшей неделе буквально заставил трепетать модных критиков. Сначала он поразил всех кутюрным показом Alta Moda в Венеции, а затем представил первую в своей истории интерьерную коллекцию.

Фото: dolcegabbana.com

В линейку под названием Dolce & Gabbana Casa вошли диваны с множеством подушек, круглые столики и табуреты. Все предметы интерьера покрыты узнаваемыми узорами бренда – Mediterranean Blue, Carretto, Leo и Zebra, где каждый по задумке дизайнеров олицетворяет определенный стиль жизни. 


Фото: dolcegabbana.com

К созданию коллекции приложили руку местные художники и мастерские. Стоимость пока не раскрывается. 

2. Бренд Puma представил кроссовки с узором Liberty.

Немецкий спортивный бренд Puma объединился с британским производителем тканей Liberty, чтобы обновить модель кроссовок Basket. Что из этого вышло – показываем.  

Фото: puma.com

Верх обуви выполнен из замши светло-кремового оттенка и перфорированной кожи. На кроссовках также изображен цветочный узор, который сочетает  принт и вышивку. На язычке модели нанесен двойной логотип, а рисунок на кроссовках продублирован на коробке.  

Фото: puma.com

Кроссовки Liberty of London x Puma уже поступили в продажу. Стоимость за пару  – 120 долларов. 

3. Новая осенняя капсула от Michael Kors.

Модные бренды продолжают нас знакомить со своими осенними коллекциями, и на этот раз мы обратили внимание на капсулу от американского бренда Michael Kors. 


Фото: michaelkors

Линейка под названием #MKGO вдохновлена активным времяпрепровождением в городе. Видимо, марка решила сделать ставку на динамичную осень. 

Фото: michaelkors

В капсулу вошли футболки, трикотажные платья, кроп-топы, худи, олимпийки, легинсы и пуховики. Из обуви бренд предлагает носить этой осенью кроссовки с амортизирующей подошвой или ботильоны на высоком каблуке. Дополнить свой образ можно поясной сумкой или рюкзаком, а также солнцезащитными очками и часами. 


Фото: michaelkors

Вся коллекция выдержана в шоколадно-коричневом и ярко-оранжевом оттенках. Некоторые модели  полностью декорированы фирменной монограммой Michael Kors.

4. Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой кампании The Kooples.

Одна из самых красивых звездных пар – актер Венсан Кассель и французская модель Тина Кунаки снялись в рекламной кампании осенней коллекции бренда The Kooples. 

Фото: thekooples.com

Фотографы – Морган Лей и Джонни Кокрейн.

Знаменитости продемонстрировали объемные джинсовые куртки, классические пальто, кожаные жакеты с бахромой и джемперы.

Фото: thekooples.com

Фото в стиле 80-х получились романтичными. На снимках пара, не стесняясь, демонстрировала свои чувства.

К слову, это не первая съемка для французского бренда, в которой поучаствовали Кунаки и Кассель.  

5. Стало известно, когда Рианна покажет новую коллекцию Savage x Fenty.

Эту новость ждали многие. Певица Рианна наконец анонсировала премьеру третьего по счету показа новой коллекции своего бельевого бренда Savage x Fenty. 

Фото: savagex.com

Шоу состоится 24 сентября. В нем примут участие известные модели и другие знаменитости. Их имена пока не раскрываются, однако прошлые коллекции показывали Белла Хадид, Кара Делевинь, Деми Мур, Перис Хилтон и другие.  

Трансляция показа будет осуществляться на платформе Amazon Prime Video.
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