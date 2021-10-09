Осенний полумарафон в историческом центре Гомеля - стрим

Место массового забега - Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Участникам предлагается две круговые дистанции 21,097 и 7 километров. Старт и финиш распложены на набережные реки Сож, кстати, самой длинной набережной в Беларуси. Победителей определят среди мужчин и женщин не только на различных дистанциях, но и в разных возрастных категориях. Организаторы мероприятия - управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Гомельская областная организация общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" и Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике. Смотрите прямой эфир на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.