Осеннее зарыбление стартовало в регионах республики

Карпов, амуров и карасей выпустят в озеро Кончицкое в Пинском районе и Дубенецкое водохранилище в Столинском, а также озеро Ореховское в Жабинковском районе. На очереди в области еще одно озеро, расположенное в Ляховичском районе.В целом по республике этой осенью активисты «БООР» планируют зарыбить около 20 водоемов. Заранее анонсировать точки и время проведения акций не принято, так как в первые дни новые обитатели озер и рек особенно беззащитны и могут пострадать от любителей легкой добычи. Зарыбление запланировано в Миорском, Сенненском, Ушачском и Городокском районах Витебщины, Житковичском, Хойникском, Рогачевском районах Гомельщины, Зельвенском, Волковысском, Дятловском, Слонимском районах и областном центре Гродненского региона. Под Минском «свежую кровь» выпустят в водоемы Дзержинского и Логойского районов.Акция РГОО «БООР» стала традиционной с 2014 года, за это время более 80 водоемов «обновили состав» благодаря членским взносам членов общества. Самые значимые зарыбляли неоднократно: то же Чигиринское водохранилище, а также Заславское, Гродненское, Петровичское, Солигорское и Рудея. По итогам прошлого года в озерах и водохранилищах страны получили прописку более 150 тысяч экземпляров разновозрастного рыбопосадочного материала и 285 тысяч личинок различных видов. Для каждого объекта разрабатывают биологическое обоснование по видам рыб и их числу, они проходят экспертизу экологов.Фото из архива РГОО "БООР"