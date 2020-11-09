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Осеннее зарыбление стартовало в регионах республики

Осеннее зарыбление по инициативе Белорусского общества охотников и рыболовов стартовало в республике. Первым выпустили свежее пополнение в Чигиринское водохранилище на границе Кировского и Быховского районов, проинформировал заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «БООР» Владимир Козловский. Полторы тонны мальков щуки пополнили популяцию востребованного водоема. Сегодня аналогичные природоохранные акции проведут в трех районах Брестчины. 


Карпов, амуров и карасей  выпустят в озеро Кончицкое в Пинском районе и Дубенецкое водохранилище в Столинском, а также озеро Ореховское в Жабинковском районе. На очереди в области еще одно озеро, расположенное в Ляховичском районе. 

В целом по республике этой осенью активисты «БООР» планируют зарыбить около 20 водоемов. Заранее анонсировать точки и время проведения акций не принято, так как в первые дни новые обитатели озер и рек особенно беззащитны и могут пострадать от любителей легкой добычи. Зарыбление запланировано в Миорском, Сенненском, Ушачском и Городокском районах Витебщины, Житковичском, Хойникском, Рогачевском районах Гомельщины, Зельвенском, Волковысском, Дятловском, Слонимском районах и областном центре Гродненского региона. Под Минском «свежую кровь» выпустят в водоемы Дзержинского и Логойского районов. 

Акция РГОО «БООР» стала традиционной с 2014 года, за это время более 80 водоемов «обновили состав» благодаря членским взносам членов общества. Самые значимые зарыбляли неоднократно: то же Чигиринское водохранилище, а также Заславское, Гродненское, Петровичское, Солигорское и Рудея. По итогам прошлого года в озерах и водохранилищах страны получили прописку более 150 тысяч экземпляров разновозрастного рыбопосадочного материала и 285 тысяч личинок различных видов. Для каждого объекта разрабатывают биологическое обоснование по видам рыб и их числу, они проходят экспертизу экологов. 

Фото из архива РГОО "БООР"
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