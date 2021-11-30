«Осасуна» и «Эльче» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Голкипер «Осасуны» Серхио Эррера

Хозяева поля чаще били по воротам (17:10), но при этом по таким ключевым показателям, как владение мячом (50% на 50%) и удары в створ ворот (4:4), наблюдалось абсолютное равенство. Да и в целом на победу, что называется, ни одна из команд не наиграла.Анте Будимир, реализовав пенальти, вывел «Осасуну» вперед на седьмой минуте. Но через 12 минут после этого Фидель Чавес восстановил паритет. И больше до финального свистка счет не изменился.Остальные матчи этого тура состоялись 26–28 ноября. Они закончились следующим образом: «Атлетик» – «Гранада» – 2:2, «Алавес» – «Сельта» – 1:2, «Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1, «Мальорка» – «Хетафе» – 0:0, «Вильярреал» – «Барселона» – 1:3, «Бетис» – «Леванте» – 3:1, «Эспаньол» – «Реал Сосьедад» – 1:0, «Кадис» – «Атлетико» – 1:4, «Реал» – «Севилья» – 2:1.Обратим внимание на то, что все главные фавориты турнира – «Реал», «Атлетико» и «Барселона» – в отчетном туре обошлись без очковых потерь.Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», который имеет 33 балла. Вслед за «сливочными» в группе лидеров последовательно идут «Атлетико» (29), «Реал Сосьедад» (29), «Севилья» (28), «Бетис» (27), «Райо Вальекано» (24) и «Барселона» (23).В списке бомбардиров на первом месте находится французский нападающий «Реала» Карим Бензема, забивший 11 мячей.