«Осасуна» и «Эльче» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

В состоявшемся вчера поздно вечером в Памплоне заключительном матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу «Осасуна» и «Эльче» не выявили победителя – 1:1.
Голкипер «Осасуны» Серхио Эррера
Хозяева поля чаще били по воротам (17:10), но при этом по таким ключевым показателям, как владение мячом (50% на 50%) и удары в створ ворот (4:4), наблюдалось абсолютное равенство. Да и в целом на победу, что называется, ни одна из команд не наиграла.
Анте Будимир, реализовав пенальти, вывел «Осасуну» вперед на седьмой минуте. Но через 12 минут после этого Фидель Чавес восстановил паритет. И больше до финального свистка счет не изменился.
Остальные матчи этого тура состоялись 26–28 ноября. Они закончились следующим образом: «Атлетик» – «Гранада» – 2:2, «Алавес» – «Сельта» – 1:2, «Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1, «Мальорка» – «Хетафе» – 0:0, «Вильярреал» – «Барселона» – 1:3, «Бетис» – «Леванте» – 3:1, «Эспаньол» – «Реал Сосьедад» – 1:0, «Кадис» – «Атлетико» – 1:4, «Реал» – «Севилья» – 2:1.
Обратим внимание на то, что все главные фавориты турнира – «Реал», «Атлетико» и «Барселона» – в отчетном туре обошлись без очковых потерь.
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», который имеет 33 балла. Вслед за «сливочными» в группе лидеров последовательно идут «Атлетико» (29), «Реал Сосьедад» (29), «Севилья» (28), «Бетис» (27), «Райо Вальекано» (24) и «Барселона» (23).
В списке бомбардиров на первом месте находится французский нападающий «Реала» Карим Бензема, забивший 11 мячей.