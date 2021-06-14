Орша первой в Витебской области встретила «Поезд Победы»

Остановку на Оршанском железнодорожном вокзале музей на колесах сделал на два дня – 14−15 июня. Торжественный митинг, посвященный открытию экспозиции, собрал учащуюся молодежь, горожан, чтящих подвиг освободителей, почетных гостей, самое главное место среди которых по праву заняли ветераны. Знаменательность данного события для города отметилС уверенностью можно сказать, что ни один человек, посетивший экспозицию, не остался равнодушным. Каждый посетитель выходит с сильным зарядом однозначных эмоций – гордостью за самоотверженный подвиг советского народа и силу его духа, чувством сопричастности к истории и грузом ответственности за будущее нашей страны, убежденаВ числе первых «Поезд Победы» посетил. Несмотря на преклонный возраст, 94-летний оршанец до сих пор ведет активной образ жизни и значительную часть своего времени посвящает встречам со школьниками и учащимися города. «Очень важно, чтобы наши дети, внуки на нашем живом примере осознали, какое горе пришлось пережить прошлым поколениям, какое мужество и самоотверженность проявить, чтобы сейчас мы все жили под мирным небом, спокойно растили детей и строили свою жизнь», − подчеркнул ветеран:Со слезами на глазах Ефим Емельянович отозвался о поезде-музее. «Я просто потрясен. Знакомство с ним пробудило воспоминания. Это должно увидеть как можно больше людей. Чтобы не было повторения войны. Не было предателей», − заключил ветеран.С ажиотажа «Поезд Победы» начал свой путь в Минске. Большой интерес посетителей прикован к нему в Орше. С предвкушением и нетерпением уже ожидают его 16−17 июня в Витебске. Без сомнений, также насыщенно пройдут и следующие остановки передвижного музея в Полоцке, Гродно, Бресте и Могилеве. Ожидается, что всего в Беларуси экспозицию посетят более 16 тыс. человек. Совершить виртуальный тур по музею можно на сайте проекта поездпобеды.рф.В Беларуси проект реализуется Белорусской железной дорогой и ОАО «Российские железные дороги» при поддержке Администрации Президента Республики Беларусь и активном содействии Республиканского волонтерского центра в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны.Курсировать по БЖД «Поезд Победы» будет по 28 июня 2021 года.По словам организаторов, «Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в Российской Федерации командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги" и общественной организации «Волонтеры Победы» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проведения Года памяти и славы в России.Он представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на «эффекте присутствия», которая посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав «Поезд Победы» включает 12 вагонов, девять из которых – экспозиционные. Экспозиция одного из вагонов посвящена подвигу защитников Брестской крепости – участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям – членам семей военнослужащих, принявших на себя первый удар немецких войск. Символично, что «Поезд Победы» с вагоном, повествующим о подвиге защитников Брестской крепости, 22.06.2021, в день начала Великой Отечественной войны, будет находиться в Бресте.В основе экспозиции – трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по «Поезду Победы» – это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы – Великая Отечественная – Победа. На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре.Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка. Все решения, используемые в экспозиции, позволяют показать масштаб событий, представить подвиг советского народа. Судьбы исторических лиц и простых людей, портреты легендарных личностей и образы малоизвестных творцов Победы – военных, ученых, железнодорожников, медиков – предстают в экспозиции поезда-музея.В связи с ограниченной пропускной способностью Поезда и эпидемиологической ситуацией посещение экспозиции осуществляется только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений местными органами исполнительной власти.В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За это время его посетили уже около 92,5 тысячи человек из 38 городов России.