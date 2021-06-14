Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Орша первой в Витебской области встретила «Поезд Победы»

Орша первой в Витебской области встретила «Поезд Победы»

Орша сегодня встретила уникальную передвижную выставку «Поезд Победы», передает корреспондент sb.by.


Остановку на Оршанском железнодорожном вокзале музей на колесах сделал на два дня – 14−15 июня. Торжественный митинг, посвященный открытию экспозиции, собрал учащуюся молодежь, горожан, чтящих подвиг освободителей, почетных гостей, самое главное место среди которых по праву заняли ветераны. Знаменательность данного события для города отметил первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац:

− С первых дней Великой Отечественной войны Орша оказалась в зоне военных действий. С 23 июня 1941 года город и железнодорожная станция регулярно подвергались налетам немецко-фашистских бомбардировщиков. Отсюда уходили вагоны на фронт. Поэтому наши жители с особым трепетом относятся к событиям военных лет, трепетно передавая из поколения в поколение историческую память. Поэтому сегодня здесь так много молодежи. Она должна знать и помнить ужасы, через которые пришлось пройти нашим отцам, дедам и прадедам, чтобы нам, современникам, можно было сегодня спокойно жить и строить свою жизнь в своей свободной стране. И этот уникальный проект − настоящее тому доказательство.


С уверенностью можно сказать, что ни один человек, посетивший экспозицию, не остался равнодушным. Каждый посетитель выходит с сильным зарядом однозначных эмоций – гордостью за самоотверженный подвиг советского народа и силу его духа, чувством сопричастности к истории и грузом ответственности за будущее нашей страны, убеждена первый секретарь Оршанского районного комитета БРСМ Мария Шматова:

− Проект оставляет после себя совсем другие впечатления, чем книги, фильмы и традиционные музейные экспозиции. Более масштабно, проникновенно, лично. Полное погружение. Выходя из поезда, понимаешь, как здорово, что нам не пришлось жить в то страшное время и что ни в коей мере нельзя допустить героизации фашизма. Уверена, после посещения этих девяти вагонов у каждого здравомыслящего человека обязательно останется эта мысль.


 В числе первых «Поезд Победы» посетил ветеран Великой Отечественной войны Ефим Емельянович Брезгунов. Несмотря на преклонный возраст, 94-летний оршанец до сих пор ведет активной образ жизни и значительную часть своего времени посвящает встречам со школьниками и учащимися города. «Очень важно, чтобы наши дети, внуки на нашем живом примере осознали, какое горе пришлось пережить прошлым поколениям, какое мужество и самоотверженность проявить, чтобы сейчас мы все жили под мирным небом, спокойно растили детей и строили свою жизнь», − подчеркнул ветеран:

− В Беларуси, пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы не затронуло эхо войны. Наш народ как никакой другой знает истинную ценность свободы и независимости. Цену предательству тоже знает. К сожалению, то, что происходит сейчас вокруг Беларуси, направлено против белорусского народа.  Я верю в наших людей, молодежь. При необходимости все сплотятся, чтобы вместе противостоять угрозе вновь.  


Со слезами на глазах Ефим Емельянович отозвался о поезде-музее. «Я просто потрясен. Знакомство с ним пробудило воспоминания. Это должно увидеть как можно больше людей. Чтобы не было повторения войны. Не было предателей», − заключил ветеран.

С ажиотажа «Поезд Победы» начал свой путь в Минске. Большой интерес посетителей прикован к нему в Орше. С предвкушением и нетерпением уже ожидают его 16−17 июня в Витебске. Без сомнений, также насыщенно пройдут и следующие остановки передвижного музея в Полоцке, Гродно, Бресте и Могилеве. Ожидается, что всего в Беларуси экспозицию посетят более 16 тыс. человек. Совершить виртуальный тур по музею  можно на сайте проекта поездпобеды.рф.


В Беларуси проект реализуется Белорусской железной дорогой и ОАО «Российские железные дороги» при поддержке Администрации Президента Республики Беларусь и активном содействии Республиканского волонтерского центра в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Курсировать по БЖД «Поезд Победы» будет по 28 июня 2021 года.


По словам организаторов, «Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в Российской Федерации командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги" и общественной организации «Волонтеры Победы» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проведения Года памяти и славы в России.


Он представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на «эффекте присутствия», которая посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав «Поезд Победы» включает 12 вагонов, девять из которых – экспозиционные. Экспозиция одного из вагонов посвящена подвигу защитников Брестской крепости – участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям – членам семей военнослужащих, принявших на себя первый удар немецких войск. Символично, что «Поезд Победы» с вагоном, повествующим о подвиге защитников Брестской крепости, 22.06.2021, в день начала Великой Отечественной войны, будет находиться в Бресте.


В основе экспозиции – трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по «Поезду Победы» – это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы – Великая Отечественная – Победа. На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре.


Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка. Все решения, используемые в экспозиции, позволяют показать масштаб событий, представить подвиг советского народа. Судьбы исторических лиц и простых людей, портреты легендарных личностей и образы малоизвестных творцов Победы – военных, ученых, железнодорожников, медиков – предстают в экспозиции поезда-музея.


В связи с ограниченной пропускной способностью Поезда и эпидемиологической ситуацией посещение экспозиции осуществляется только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений местными органами исполнительной власти.

В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За это время его посетили уже около 92,5 тысячи человек из 38 городов России.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Пожар и взрыв произошли на автозаправке в Новосибирске
У берегов Йемена после крушения судна обнаружили более 150 тел мигрантов
В Гомельском районе пожилые сельчане не заперли дом и лишились крупной суммы денег
Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram
БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 июня
Два боевых корабля НАТО зашли в Черное море
Темпы заготовки кормов выше прошлогодних
На реке в Гродно спасли 18-летнего парня
Орша первой в Витебской области встретила «Поезд Победы»
В Минске начали работу пункты вакцинации на базе больниц: репортаж
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вырождение Романовых
Военнослужащие внутренних войск ознакомились с экспозицией «Поезда Победы»
На торгах 14 июня доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432
В Брагинском районе пассажирку легковушки зажало при ДТП - на помощь пришли спасатели
Лукьянов: в отношениях Беларуси и России акцент должен быть сделан на межрегиональные связи
Набор инструментов эндоскопической хирургии Минской областной детской больнице завтра вручит Белорусский детский фонд
В Барановичском районе легковушка врезалась в трактор – один человек пострадал
Парламентарии рассчитывают на скорейшую реакцию на обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
В Гродно студентка стала жертвой интернет-мошенника
Экспорт белорусской продукции на рынки стран Африки обсудят 21 июня
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Романтика тихого озера
В Гродно задержан 52-летний минчанин, который подозревается в распространении порнографии
Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод
Билеты на "Славянский базар" с 14 по 19 июня можно приобрести со скидкой
Председатель правления РСТО: белорусские туристы не спешат отказываться от отдыха за рубежом
В России выявили более 13,7 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
В США и Австралии автомобили въехали в зрителей на гонках
В акции Красного Креста по сдаче донорской крови принял участие зампред Гродненского облисполкома Виктор Пранюк
Прогноз погоды на 15 июня: кратковременные дожди и от +9 °С до +28 °С
Алешко: в молодости я не думала, что буду удостоена какого-либо звания
Лукашенко о производстве ракет и стрелкового оружия: локализация – важнейший вопрос
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Тени в доме
Двое детей ранены при перестрелке в штате Огайо
В Гродненском районе нетрезвый сельчанин поджег свой дом − погибла его мать
КГК Могилевской области проведет сегодня "горячую линию" по теме благоустройства
Широкая денежная масса в Беларуси за май снизилась на 0,3%
Алешко: уверена, что в Беларуси будет единство народа
Кочанова: Россия – наш стратегический партнер, с которым мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям
Эксперт предсказал рост курса биткоина
Джо и Джилл Байден нарушили протокол на приеме британской королевской семьи
Футболист сборной Дании Эриксен рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Лукашенко ознакомился с производством по сборке боеприпасов для стрелкового оружия
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Санкционная распущенность
Соболенко осталась на четвертом месте в мировом рейтинге
В Минске откроют два участка для голосования на выборах президента Ирана
В Осиповичском районе при столкновении легковушки с лосем погиб пассажир
Авторы
СКАНИРУЙТЕ