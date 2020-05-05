Оркестр и мини-парад под окнами: гомельским ветеранам вручили юбилейные медали

Необычное поздравление организовали для ветеранов в Новобелицком районе города Гомеля в рамках акции «Солдаты Победы». Василию Побаруеву и Николаю Дубкову вручили юбилейные медали к 75-летию Победы и подарки от администрации района, общественных организаций и военного комиссариата. В связи с эпидситуацией сделать это решили прямо по месту жительства.
Во дворе на улице Жемчужной, где в соседних домах живут герои войны, собрались музыканты учреждения «Гомельские городские оркестры» и курсанты военно-транспортного факультета БелГУТа. Под военные песни ветераны приняли поздравления, строем по двору прошлись военные. Василию Петровичу и Николаю Федотовичу аплодировали соседи, наблюдавшие из окон.
Василий Побаруев — блокадник, участвовал в боях за Ленинград. За свои подвиги награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». Николая Дубкова на фронт призвали 18-летним парнем. Прошел Украину, Польшу, был ранен в Германии.
— Это было уже в конце войны. Наш батальон идет, вдруг пулеметная стрельба. Комбат кричит: «Батальон, в цепь!» Через какое-то время я спохватился, что иду один, сосняк вокруг молодой, ни слева никого, ни справа. Вышел на полянку небольшую — два немца сидят с пулеметом. Я автомат направил, кричу: «Хэнде хох!» Они пулемет бросили, я их взял в плен.
Победу ветеран встретил где-то на границе Германии и Чехословакии. И та радость навсегда в его сердце:
— Мы не должны забывать про 9 Мая, должны праздновать, это очень важно, пусть сейчас и в такой форме. Мне сегодня было очень приятно!