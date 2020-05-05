Оркестр и мини-парад под окнами: гомельским ветеранам вручили юбилейные медали

Во дворе на улице Жемчужной, где в соседних домах живут герои войны, собрались музыканты учреждения «Гомельские городские оркестры» и курсанты военно-транспортного факультета БелГУТа. Под военные песни ветераны приняли поздравления, строем по двору прошлись военные. Василию Петровичу и Николаю Федотовичу аплодировали соседи, наблюдавшие из окон.Василий Побаруев — блокадник, участвовал в боях за Ленинград. За свои подвиги награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». Николая Дубкова на фронт призвали 18-летним парнем. Прошел Украину, Польшу, был ранен в Германии.Победу ветеран встретил где-то на границе Германии и Чехословакии. И та радость навсегда в его сердце: