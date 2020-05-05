Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+11 oC
USD: 2.44
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Оркестр и мини-парад под окнами: гомельским ветеранам вручили юбилейные медали

Оркестр и мини-парад под окнами: гомельским ветеранам вручили юбилейные медали

Необычное поздравление организовали для ветеранов в Новобелицком районе города Гомеля в рамках акции «Солдаты Победы». Василию Побаруеву и Николаю Дубкову вручили юбилейные медали к 75-летию Победы и подарки от администрации района, общественных организаций и военного комиссариата. В связи с эпидситуацией сделать это решили прямо по месту жительства. 




Во дворе на улице Жемчужной, где в соседних домах живут герои войны, собрались музыканты учреждения «Гомельские городские оркестры» и курсанты военно-транспортного факультета БелГУТа. Под военные песни ветераны приняли поздравления, строем по двору прошлись военные. Василию Петровичу и Николаю Федотовичу аплодировали соседи, наблюдавшие из окон.





Василий Побаруев — блокадник, участвовал в боях за Ленинград. За свои подвиги награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». Николая Дубкова на фронт призвали 18-летним парнем. Прошел Украину, Польшу, был ранен в Германии.

— Это было уже в конце войны. Наш батальон идет, вдруг пулеметная стрельба. Комбат кричит: «Батальон, в цепь!» Через какое-то время я спохватился, что иду один, сосняк вокруг молодой, ни слева никого, ни справа. Вышел на полянку небольшую — два немца сидят с пулеметом. Я автомат направил, кричу: «Хэнде хох!» Они пулемет бросили, я их взял в плен.

Победу ветеран встретил где-то на границе Германии и Чехословакии. И та радость навсегда в его сердце:

— Мы не должны забывать про 9 Мая, должны праздновать, это очень важно, пусть сейчас и в такой форме. Мне сегодня было очень приятно!
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей
Перцов: у нас нет морального права снять 9 Мая с информационной повестки
Паническая дуга из-за коронавируса сходит на нет – Перцов
Эксперт: коронавирус выявил слабость всех международных институтов
Председатель Совета отцов Гомеля: нельзя дать забыть о подвиге
Наши меры более действенны, чем там, где ввели карантин - Гайдукевич
Гигин: во время пандемии белорусы показали силу гражданского общества
Петришенко о ситуации с коронавирусом: «Мы находимся в реальной системе координат»
Политолог: успехи Беларуси в противодействии COVID-19 в том числе связаны с отношениями с Китаем
Международная акция «Сирень Победы» расширится за счет «Сада Мира»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Экономист рассказала, почему экономика должна работать во время пандемии коронавируса
Карантин неэффективен, поскольку нарушает принципы бизнеса - эксперт
Минздрав отчитался о расходовании средств, поступивших на благотворительные счета
Эксперт пояснил, почему в странах ЕС не сработал карантин
Оркестр и мини-парад под окнами: гомельским ветеранам вручили юбилейные медали
Лукашенко и Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений
Хоккей. Андрей Костицын покинул минское «Динамо»
Александр Подлипский освобождал Беларусь от одной границы до другой
В Германии нашли футболиста, которого четыре года считали погибшим
Задержаны ограбившие ювелирный магазин в Минске витебляне
мнение
Всеволод ШИМОВ
Италия вся на нервах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ