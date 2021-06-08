Оргкомитет утвердил программу подготовки VIII Форума регионов Беларуси и России

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Как уже сообщалось, главной темой форума станет научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации. Встреча в связи с пандемийными ограничениями пройдет в комбинированном формате. В первый день, 29 июня, ее участники будут работать в режиме онлайн в студиях, находящихся в Москве и Московской области и Минске. В связи с этим члены оргкомитета заслушали отчеты профильных парламентских комитетов и комиссий о подготовке работы секций, которых предполагается организовать пять. На второй день форума белорусская делегация отправится в Москву, где состоится встреча председателя Совета Республики Нацсобрания Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. А на следующий день предполагается ключевое событие форума – пленарное заседание с участием президентов двух стран.Судя по итогам заседания оргкомитета, Форум регионов станет масштабной площадкой для обмена мнениями по широкому кругу белорусско-российских отношений. Предполагается, что там выступят министры образования, здравоохранения, академий наук двух стран, руководители ряда регионов и органов исполнительной власти, молодежных организаций, торгово-промышленных палат. Ожидается, что будут подписаны 7 межправительственных соглашений и десятки договоров о сотрудничестве между регионами, предприятиями, общественными организациями. Результаты встречи будут обобщены в итоговом документе.