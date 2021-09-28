Организована горячая линия по вопросам выдачи СИЗов работникам здравоохранения

Как уточнили в профсоюзе, звонить можно по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 12:00 по номеру в столице (8-017) 373-25-65.Подобные горячие телефонные линии организованы во всех территориальных организациях Белорусского профсоюза работников здравоохранения.Напомним, что до этого Республиканский комитет заявил об усилении общественного контроля за наличием и выдачей СИЗов работникам отрасли.