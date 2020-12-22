Организациям ЖКХ разрешили покупать технику в лизинг

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал Указ № 478 "О закупках в жилищно-коммунальном хозяйстве". Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право определять без проведения процедур закупок государственные организации исполнителями работ по освещению населенных пунктов за счет средств местных бюджетов, оказанию жилищно-коммунальных услуг (техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание жилых домов, техническое обслуживание лифтов, обращение с твердыми коммунальными отходами), содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территориях малых и средних населенных пунктов.
Организациям ЖКХ предоставлена возможность приобретать современную технику и оборудование по договорам финансовой аренды на условиях, предусмотренных для сельскохозяйственных организаций.
Фото: БЕЛТА
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