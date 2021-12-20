Организация Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами на границе с Беларусью

– обратили внимание в пресс-службе Amnesty International.Также отмечается, что все беженцы, с которыми они говорили, кроме одного человека, якобыВ организации обвиняют польское правительство в том, что оно в ходе массовых выдворений пресекало все попытки мигрантов подать заявление о предоставлении убежища в ЕСВместе с тем правозащитники сообщили о якобы имевших место случаях неправомерного применения силы польскими военнослужащими в отношении беженцев. Так, гражданин Сирии рассказал, что его вместе с женой и двумя детьми поместили в кузов военного транспортного средства и выдворили в буферную зону, а один из солдат распылил на них перцовый спрей, когда услышал, как они разговаривали.Представитель народа езидов из Ирака рассказал представителю организации, что его и иных задержанных польские военные доставили к неназванной рекена границе с Беларусью.– добавил он.