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  2. Организация Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами на границе с Беларусью

Организация Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами на границе с Беларусью

Организация Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами, которые пытались перейти польско-белорусскую границу. Согласно информации правозащитников, польские военные неправомерно выдворяли мигрантов на территорию Беларуси, применяя против них перцовые баллончики и дубинки, пишет ТАСС.


– Польша очевидным образом нарушает международное право и стандарты, в том числе запрет на применение пыток или других видов жестокого обращения, – обратили внимание в пресс-службе Amnesty International.

Также отмечается, что все беженцы, с которыми они говорили, кроме одного человека, якобы "были выдворены обратно в Беларусь без соблюдения надлежащей правовой процедуры". В организации обвиняют польское правительство в том, что оно в ходе массовых выдворений пресекало все попытки мигрантов подать заявление о предоставлении убежища в ЕС "при полном игнорировании обязательств страны в соответствии с международным правом и законодательством ЕС".

Вместе с тем правозащитники сообщили о якобы имевших место случаях неправомерного применения силы польскими военнослужащими в отношении беженцев. Так, гражданин Сирии рассказал, что его вместе с женой и двумя детьми поместили в кузов военного транспортного средства и выдворили в буферную зону, а один из солдат распылил на них перцовый спрей, когда услышал, как они разговаривали.

Представитель народа езидов из Ирака рассказал представителю организации, что его и иных задержанных польские военные доставили к неназванной реке "шириной 10–15 м, но глубокой и с быстрым течением" на границе с Беларусью.

– Нас высадили из машин и загнали в воду. Всех, кто не шел в воду, избивали дубинками. У них тоже были собаки. Женщин и детей, а также некоторых мужчин, увезли в другое место. Я видел, как одного человека утащило течением. Если ты не умеешь плавать, то ты утонешь, – добавил он.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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