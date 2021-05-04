Организации Минска приготовили в мае почти 800 вакансий для учащейся молодежи

Подавляющее большинство предлагаемых вакансий – 784 – предназначено для молодежи от 18 лет. Четыре места для молодых людей, не достигших этого возраста, имеется в ОАО «Заводской райпищеторг» – сети магазинов, расположенных в Заводском районе Минска: речь идет о работе продавца с зарплатой 400 рублей. Кроме того, 38-я городская поликлиника готова заключить трудовой договор с несовершеннолетним на выполнение функций санитара (уборка помещений), зарплата – 400 рублей.Для тех, кому исполнилось 18, много предложений поработать в розничной торговле. Они исходят от ООО «ЭлСи ВАИКИКИ Ритейл Бел» (сеть магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров), торговой сети «Соседи», ООО «Евроторг», ООО «Астомстрой» (сеть магазинов «Миля»), ЗАО «Доброном», ОАО «Заводской райпищеторг». Есть предложения по трудоустройство в сфере общепита – в заведения «Макдональдс», KFC, «Суши Весла».Филиал «МГТС» РУП «Белтелеком» готов взять на работу 30 сотрудников по гражданско-правовом договору для привлечения новых абонентов для подключения услуги «Видеоконтроль». ЗАО «Атлант» располагает 50 рабочими местами слесаря-сборщика бытовой техники. Производство «Минская почта» РУП «Белпочта» предлагает сотрудничество с 10 юными почтальонами и планирует занять их на сортировке почтовых отправлений. ОАО «Минскремстрой» приглашает маляра, штукатура, облицовщика-плиточника, столяра, плотника, каменщика (при наличии образования и разряда) на 0,5 ставки. ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова» готово заключить со студентами четвертых курсов трудовые договора на работу распределителем работ, сборщиком трансформаторов или намотчиком обмоток с последующим распределением инженером-технологом или техником. Новому театру, УП «Белорусские лотереи» и УП «Национальные спортивные лотереи» требуются распространители. Есть предложения по работе от организаций образования, здравоохранения, оздоровительной направленности и др.Минимальный размер оплаты труда по заявленным для молодежи вакансиям – 200 рублей. Максимальную зарплату – 1000 рублей в месяцобозначило ЗАО «Доброном» за работу комплектовщиком и грузчиком.