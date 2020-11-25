Организации Минлесхоза смогут покупать друг у друга товары и услуги для собственных нужд без проведения госзакупок

Фото носит иллюстративный характер

– подчеркиваетВ указе также реструктурирована глава, касающаяся установления цен на древесину как в заготовленном виде, так и на корню. Все действующие нормы собраны в одной главе. Это сделает более удобным поиск необходимой информации для потенциальных покупателей.