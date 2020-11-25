Организации Минлесхоза смогут покупать друг у друга товары, работы и услуги для собственных нужд без проведения госзакупок. Такая норма содержится в принятом Указе № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины». Документ вступит в силу 1 января 2021 года.
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– Приведу пример: один лесхоз по процедуре госзакупки покупал у соседа посадочный материал. Это небыстро. Причем на глазах уходило время лесокультурного периода. Как-никак во время посадки каждый день на счету: мы не можем высаживать деревья в жару или в холод. Или взять услуги переработки шишек и извлечения из них семян – понятно, что никто другой этим не будет заниматься, кроме наших предприятий. Это часть нашего внутреннего производственного процесса. И везде важно время, – подчеркивает пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.
В указе также реструктурирована глава, касающаяся установления цен на древесину как в заготовленном виде, так и на корню. Все действующие нормы собраны в одной главе. Это сделает более удобным поиск необходимой информации для потенциальных покупателей.
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Организации Минлесхоза смогут покупать друг у друга товары и услуги для собственных нужд без проведения госзакупок
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ