Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках. Такую задачу обозначил перед руководством «Беллесэкспорта» во время аппаратного совещания министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
Сегодня организации Минлесхоза экспортируют товары и услуги более чем в 30 стран, уточнили в пресс-службе Минлесхоза. Один из важнейших партнеров на азиатском направлении для лесхозов – Китай. Именно этот рынок демонстрирует значительный рост, несмотря на то, что основная доля экспорта приходится на страны Евросоюза. Так, за 10 месяцев 2020 года в Китай поставлено продукции на сумму 7,5 млн долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, привели данные в министерстве. Рост продаж связывают с расширением условий поставок. В частности, на руку сыграла возможность отгружать продукцию железнодорожным транспортом. Благодаря этому время доставки сократилось вдвое. Теперь в ведомстве намерены расширять ассортимент в китайском направлении. Перспективными видами грузов могут стать пеллеты, массовое производство которых запущено в этом году.
Еще один немаловажный вопрос касается выхода на конечных потребителей, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. Определенные успехи в этой части есть, однако о полном решении проблемы пока говорить рано, отметили в Минлесхозе.
– Поступают сообщения о том, что в Великобритании, например, продукция белорусского производства зачастую продается в упаковках прибалтийских фирм… При этом ввиду высокого качества пользуется там большим спросом. Возникает вопрос: почему мы не работаем там сами и упускаем часть денег? – озвучил проблему министр.
Фото БЕЛТА
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Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках
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