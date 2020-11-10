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Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках

Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках. Такую задачу обозначил перед руководством «Беллесэкспорта» во время аппаратного совещания министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.


Сегодня организации Минлесхоза экспортируют товары и услуги более чем в 30 стран, уточнили в пресс-службе Минлесхоза. Один из важнейших партнеров на азиатском направлении для лесхозов – Китай. Именно этот рынок демонстрирует значительный рост, несмотря на то, что основная доля экспорта приходится на страны Евросоюза. Так, за 10 месяцев 2020 года в Китай поставлено продукции на сумму 7,5 млн долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, привели данные в министерстве. Рост продаж связывают с расширением условий поставок. В частности, на руку сыграла возможность отгружать продукцию железнодорожным транспортом. Благодаря этому время доставки сократилось вдвое. Теперь в ведомстве намерены расширять ассортимент в китайском направлении. Перспективными видами грузов могут стать пеллеты, массовое производство которых запущено в этом году.

Еще один немаловажный вопрос касается выхода на конечных потребителей, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. Определенные успехи в этой части есть, однако о полном решении проблемы пока говорить рано, отметили в Минлесхозе.

 – Поступают сообщения о том, что в Великобритании, например, продукция белорусского производства зачастую продается в упаковках прибалтийских фирм… При этом ввиду высокого качества пользуется там большим спросом. Возникает вопрос: почему мы не работаем там сами и упускаем часть денег? – озвучил проблему министр. 

Фото БЕЛТА
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