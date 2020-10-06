Организации ГПО «Белтопгаз» завершили подготовку к осенне-зимнему периоду

Организации ГПО «Белтопгаз» имеют возможность удовлетворить потребность внутреннего рынка в торфяном топливе в востребованном объеме. По состоянию на 1 октября текущего года добыто 1720,7 тыс. тонн торфа (или 103,1% к годовому заданию), произведено 505,9 тыс. тонн топливных брикетов и сушенки торфяной, в том числе топливных брикетов – 452,8 тыс. тонн, что составило 102,2 % к плану на январь – сентябрь и 68,4 % от объема соответствующего периода 2019 года.Газоснабжающими организациями объединения завершается реализация мероприятий по техническому перевооружению и повышению качества обслуживания объектов газораспределительной системы. Специализированные подразделения (служба аварийно-восстановительных работ, аварийно-диспетчерские службы) газоснабжающих организаций оснащены и укомплектованы в соответствии с требованиями СТП 13.04-2014 «Организация работы специализированного подразделения газоснабжающей организации».Ремонты и реконструкции основного оборудования на энергоисточниках, сетях тепло-, водо-, электроснабжения организациями объединения выполнены в полном объеме. На выполнение ремонтных работ и подготовку объектов к работе в отопительный период направлено более 380 тысяч рублей собственных средств организаций объединения.По состоянию на 28 сентября организациями объединения получено 169 паспортов готовности теплоисточника (100% к плану) и 178 паспортов готовности потребителя тепловой энергии (100% к плану).