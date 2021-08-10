Организации "Беллесбумпрома" в I полугодии выполнили все показатели социально-экономического развития

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Открывая заседание, председатель концерна Михаил Касько отметил, что получение экономического эффекта от вложенных в модернизацию предприятий инвестиций было и остается главной задачей производственной деятельности., - подчеркнул он.Отмечается, что за январь - июнь объемы производства продукции промышленности выросли к аналогичному периоду прошлого года на 9,3%., - добавили в пресс-службе.На 8,1% выросли объемы производства по деревообрабатывающим предприятиям (производители древесных плит (ДСП, ДВМ, МДФ/ХДФ) фанеры, окон, дверей, строительных конструкций, погонажных изделий и прочей продукции деревообработки. В целлюлозно-бумажной отрасли выпуск продукции вырос на 3,5%.Вся произведенная продукция предприятий концерна планомерно реализуется, о чем свидетельствует отсутствие сверхнормативных запасов на складах. Запасы готовой продукции по состоянию на 1 июля составили 67,6% к среднемесячному объему производства, что ниже норматива на 33,9 процентных пункта. С начала года удельный вес запасов снижен на 15 процентных пункта. В разрезе отраслей запасы готовой продукции сложились следующим образом. В деревообрабатывающей и мебельной отраслях запасы с начала года снизились и составили 66,5 % к среднемесячному объему производства (ниже норматива на 37,8%) и 80,5% к среднемесячному объему производства (ниже норматива на 30,5%). В целлюлозно-бумажной отрасли запасы составили 61,7%, что ниже норматива на 10,7%.В концерне отметили, что устойчивый сбыт, а также постоянная работа над снижением затрат на производство продукции обеспечивают рентабельность продаж предприятий отрасли. Так, по предприятиям, в уставном фонде которых доля государства составляет 50% и более, рентабельность продаж за первое полугодие составила 15,5%. При этом самый высокий уровень рентабельности обеспечен деревообрабатывающими предприятиями – 21,3%, по предприятиям целлюлозно-бумажного производства рентабельность продаж составила 17,7%, по мебельным предприятиям – 6,7%.- сообщили в пресс-службе.В первом полугодии предприятиями концерна выполнены также все показатели государственных программ "Белорусский лес" и "Энергосбережение". Так, показатель госпрограммы "Белорусский лес" - доля валовой добавленной стоимости в объеме производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, - за январь - июнь составил 38% при годовом задании 34,3%, перевыполнениена 3,7 процентных пункта.Показатели госпрограммы "Энергосбережение" сложились так: целевой показатель энергосбережения - минус 10,2% (при задании минус 5,3%), задание по экономии ТЭР - 39,4 тыс. т у.т., или 192,2% к заданию, экономия светлых нефтепродуктов - по оценке 3,5% при задании 2,5%, доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе - 78,1%, доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе - 77,7%.