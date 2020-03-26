Организаторы "Славянского базара в Витебске" планируют выйти на окупаемость в 90%

Фото: архив

БЕЛТА

Предварительно бюджет "Славянского базара" составит BYN 6 млн 340 тыс. Ожидается, что около BYN 4 млн покроется за счет продажи билетов, еще часть суммы — благодаря рекламодателям и спонсорам., — сказал Петр Подгурский.В этом году организаторы сократили количество мероприятий в Летнем амфитеатре — они самые затратные. На главной сцене творческого форума пройдет 13 проектов.Первый этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 21 февраля, второй — 21 марта. Дирекция фестиваля надеется, что из-за ситуации с коронавирусом даты проведения фестиваля не перенесут.XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 21 июля. Торжественная церемония открытия форума состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, закрытия — 20 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 13—15 и 21 июля.