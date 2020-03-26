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Организаторы "Славянского базара в Витебске" планируют выйти на окупаемость в 90%

Затраты на проведение XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" организаторы планируют окупить на 88—90%, сообщил на заседании облисполкома начальник управления культуры Петр Подгурский, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

Предварительно бюджет "Славянского базара" составит BYN 6 млн 340 тыс. Ожидается, что около BYN 4 млн покроется за счет продажи билетов, еще часть суммы — благодаря рекламодателям и спонсорам. "Рассчитываем, что окупаемость фестиваля составит 88—90%", — сказал Петр Подгурский.

В этом году организаторы сократили количество мероприятий в Летнем амфитеатре — они самые затратные. На главной сцене творческого форума пройдет 13 проектов.

Первый этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 21 февраля, второй — 21 марта. Дирекция фестиваля надеется, что из-за ситуации с коронавирусом даты проведения фестиваля не перенесут.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 21 июля. Торжественная церемония открытия форума состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, закрытия — 20 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 13—15 и 21 июля.
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