Организаторы Олимпиады в Пекине представили медали Игр-2022

За 100 дней до начала зимней Олимпиады-2022 в Пекине организаторы презентовали медали соревнований. Об этом информирует пресс-служба НОК.
Медали Пекина-2022 получили название "Тонг Ксинь", что означает "вместе как единое целое". В основе дизайна – китайские древние нефритовые подвески с концентрическими кругами. Пять колец олицетворяют олимпийский дух, объединяющий людей, и великолепие зимних Олимпийских игр, за которыми будут наблюдать во всем мире.
Форма золотых, серебряных и бронзовых медалей проста, имеет классический вид и схожа с медалями летних Игр 2008 года, которые украшены нефритовыми вставками. Таким образом акцентируется внимание на том, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.
На лицевой стороне медалей в центре выгравированы пять олимпийских колец, а вокруг надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков. На оборотной стороне в центре расположилась эмблема зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а вокруг нее выгравировано полное китайское название зимней Олимпиады.
Также на обороте в самом большом кольце выгравировано название медального соревнования. Вогнутое кольцо сделано по образцу нефритового кулона. Неглубокие резные узоры на кольцах напоминают традиционные китайские узоры.
Фото: пресс-службы НОК