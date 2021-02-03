Мероприятие все равно состоится в мае текущего года, но сценарий его проведения пока до конца не определен, сообщает ТАСС.
Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Изначально организаторы предоставляли четыре варианта проведения «Евровидения-2021»: стандартный, с усиленной социальной дистанцией, без зрителей и с выступлениями на удаленке. Теперь оргкомитет намерен сосредоточиться на втором варианте. Согласно ему участникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и строгие требования безопасности. При этом если артист из-за пандемии не сможет присутствовать в Нидерландах на конкурсе лично, он сможет предоставить запись живого выступления.
Финал «Евровидения-2021» состоится 22 мая в Роттердаме.
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Организаторы «Евровидения» исключили традиционный формат проведения конкурса в 2021 году
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Фото: РЕЙТЕР