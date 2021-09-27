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  2. Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек, написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек, написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого несколько дней назад погибли пять человек, во время допроса написал явку с повинной и дал подробные признательные показания, информирует ТАСС.


Следователь принял решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Организатор восхождения на Эльбрус был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов, заведенного по признакам преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото: pixabay.com
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