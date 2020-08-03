Орган из сгоревшего Нотр-Дама начали реконструировать в Париже

Инструмент во время пожара был намочен водой и покрыт свинцовой пылью, сообщает РИА Новости.

Орган из сгоревшего собора Парижской Богоматери начали реконструировать в Париже.

Сообщается, что инструмент полностью разберут, ему предстоит очистка и реставрация, поскольку во время пожара он был поврежден, а также покрыт свинцовой пылью. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года.

Известно, что орган был «голосом собора с 1733 года». Он состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров.