Орда: профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил об этом, комментируя решения Европейского союза о введении экономических санкций против отдельных белорусских предприятий.
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Он уверен, что Евросоюз не учитывает последствия принятых решений для людей. Ведь сегодня различные государства направляют максимум усилий и ресурсов на борьбу с пандемией, и ООН еще в марте призвала отказаться в непростых условиях от санкций, чтобы у стран было больше возможностей для поддержки систем здравоохранения и помощи людям.
– Мы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза. Потому что нарушаются права простых белорусов, – уверен Михаил Орда. – Это право на труд, а значит, и право на достойный образ жизни. Причем налицо двойные стандарты. С одной стороны, Евросоюз проповедует главной ценностью права человека, в том числе основополагающее право человека на труд, с другой стороны – принимает решения, которые ограничивают это право.
В Федерацию профсоюзов обращаются трудовые коллективы, работники предприятий с просьбой защитить их права.
– В результате введенных экономических санкций пострадают в первую очередь рядовые работники предприятий. Заводы и организации могут быть поставлены в такие условия, что вынуждены будут ограничить свою деятельность. А значит, снизится доход работников, возможны сокращения, – отмечает председатель ФПБ. – Все это коснется судеб людей. В чем их вина? В чем, например, вина слесаря завода, конструктора, оператора, водителя? В чем вина самого предприятия? Оно ничего не нарушает, действует в рамках как национального, так и международного законодательства. Что, к слову, косвенно подтверждается самим решением Евросоюза. В мотивировочной части к решениям о введении экономических санкций в отношении предприятий применяются абсолютно недопустимые, бездоказательные формулировки. Фактически на уровне школьного реферата, но никак не международного права. Некоторые предприятия попали в этот список только на основе того, что производят в том числе технику специального назначения. По этой логике под санкции Евросоюза должны попасть, например, все предприятия Франции, техника которых применяется для разгона акций «желтых жилетов».
Фото: БЕЛТА
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Орда: профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза
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