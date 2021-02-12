Такое предложение высказал на VI Всебелорусском народном собрании председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Он отметил, что сдерживать стоимость лекарств следует особенно в период роста вирусных заболеваний.
– Это необходимо сделать, чтобы не было спекуляций на повышенном спросе. Лекарства, коммуналка, продукты – за все это человек платит из одного кошелька. Все ведомства должны системно работать на упреждение роста цен. Ведь потом нужно искать решения, как «открутить» их назад. Все решения в этом вопросе должны приниматься с учетом динамики реальных доходов людей, поскольку уровень цен во многом определяет и уровень жизни наших граждан.
В прошлом году ФПБ инициировала введение регулирования цен на социально-значимые товары. Это дало свой эффект по ограничению их роста. Вместе с тем, отметил Михаил Орда, есть и проблемные моменты:
– Наш мониторинг показал, что только за январь цены на многие лекарства выросли на 5–10 процентов. Да, где-то есть и объективные причины: повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость. Но давайте говорить прямо: есть и спекулятивный фактор. Сейчас очень модно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики и продавцы, ожиданием каких-то рисков возможных убытков. Как это определяется и высчитывается, абсолютно непонятно.
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Орда: нужно ввести дополнительные ограничения на рост цен на востребованные лекарства
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Фото: Александр КУШНЕР