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  2. Орда: нужно ввести дополнительные ограничения на рост цен на востребованные лекарства

Орда: нужно ввести дополнительные ограничения на рост цен на востребованные лекарства

Такое предложение высказал на VI Всебелорусском народном собрании председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Он отметил, что сдерживать стоимость лекарств следует особенно в период роста вирусных заболеваний. 


– Это необходимо сделать, чтобы не было спекуляций на повышенном спросе. Лекарства, коммуналка, продукты – за все это человек платит из одного кошелька. Все ведомства должны системно работать на упреждение роста цен. Ведь потом нужно искать решения, как «открутить» их назад. Все решения в этом вопросе должны приниматься с учетом динамики реальных доходов людей, поскольку уровень цен во многом определяет и уровень жизни наших граждан.

В прошлом году ФПБ инициировала введение регулирования цен на социально-значимые товары. Это дало свой эффект по ограничению их роста. Вместе с тем, отметил Михаил Орда, есть и проблемные моменты: 

– Наш мониторинг показал, что только за январь цены на многие лекарства выросли на 5–10 процентов. Да, где-то есть и объективные причины: повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость. Но давайте говорить прямо: есть и спекулятивный фактор. Сейчас очень модно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики и продавцы, ожиданием каких-то рисков возможных убытков. Как это определяется и высчитывается, абсолютно непонятно. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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