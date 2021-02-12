Орда: нужно шире применять бессрочные трудовые договоры

– заявил глава ФПБ.Также делегат затронул тему совершенствования пенсионной системы. Действующая, считает, не в полной мере учитывает результаты эффективности человека труда. В качестве примера Михаил Орда привел ситуацию с работниками завода.Еще один момент, который рассмотрел глава ФПБ. По достижении пенсионного возраста человек продолжает трудится и приносить пользу своей стране. Соответственно, отчисляет и накапливает пенсионные взносы, но пенсию ему не перерассчитывают.– заключил Михаил Орда.