Таким мнением поделился на VI Всебелорусском народном собрании председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Делегат констатирует: сегодня абсолютное большинство нанимателей использует контрактную форму найма.
– Считаем, что нужно шире применять и бессрочные трудовые договоры, в первую очередь для добросовестных работников. Для человека это будет хорошей мотивацией и дополнительным стимулом в работе, даст уверенность в завтрашнем дне, будет способствовать укреплению трудовых коллективов. Мы предлагаем четко прописать в законодательстве, в каких случаях наниматель будет обязан заключать с работником именно бессрочный трудовой договор, – заявил глава ФПБ.
Также делегат затронул тему совершенствования пенсионной системы. Действующая, считает, не в полной мере учитывает результаты эффективности человека труда. В качестве примера Михаил Орда привел ситуацию с работниками завода.
– Один всю жизнь учится, повышает квалификацию, разряд, работает от темна до темна. Второй, как говорят, особо не напрягается: и образования нет, и работа непыльная. А разница в пенсии между ними в 100–150 рублей, хотя заработная плата, пенсионные отчисления и накопления отличаются в несколько раз. Несправедливо.
Еще один момент, который рассмотрел глава ФПБ. По достижении пенсионного возраста человек продолжает трудится и приносить пользу своей стране. Соответственно, отчисляет и накапливает пенсионные взносы, но пенсию ему не перерассчитывают.
– Люди обращаются и говорят, что это несправедливо. Мы уже направили Правительству свои предложения по совершенствованию пенсионной системы и считаем, что эту тему нельзя откладывать в долгий ящик, – заключил Михаил Орда.
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Орда: нужно шире применять бессрочные трудовые договоры
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Фото: Александр КУШНЕР