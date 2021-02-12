Орда: мы будем добиваться, чтобы незаконные действия Евросоюза в отношении работников были отменены

Более миллиона человек за совсем короткий промежуток времени подписались под открытым письмом Федерации профсоюзов Беларуси против действий и санкций Европейского союза. По мнению председателя ФПБ Михаила Орды, которое он высказал на VI Всебелорусском народном собрании, люди возмущены тем, что европейские чиновники объявили экономическую войну простым белорусам.
– Мы уже отправили открытое письмо и собранные подписи в Совет Европейского союза. Европа не имеет права отмахнуться от мнения людей. Мы будем добиваться, чтобы такие незаконные решения были отменены. В целом будем поднимать на международных площадках вопрос о том, что никто в мире не имеет права принимать необоснованные дискриминационные меры и лишать людей рабочего места и их заработка.
По мнению делегата, сохранение рабочих мест и заработная плата – основные вопросы для профсоюзов. Под громкие лозунги и популистские обещания провокаторскими действиями белорусов хотят лишить стабильной работы и стабильной зарплаты.
– Именно на это направлены экономические санкции Евросоюза против белорусских предприятий. Самое парадоксальное, что западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами грубейшим образом нарушают права граждан нашей страны. В резолюции ООН не раз было подчеркнуто, что санкции – это ограничение права на труд. Ни одна страна мира либо группа стран не имеет права применять экономические или политические ограничительные меры с целью подчинения себе другого государства. Но именно это сегодня делают европейские чиновники. По сути, это узурпация международного права. Мы видим, что происходит подрыв и демонтаж основополагающих правил мирового порядка, которые вырабатывались десятилетиями. Мы понимает, что вот так, без каких-либо оснований, санкции могут быть введены в отношении любых предприятий. При этом из-за рубежа нам цинично говорят о том, что санкции введены по требованию самих работников. Это абсолютная и откровенная ложь, – заключил глава ФПБ.
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Орда: мы будем добиваться, чтобы незаконные действия Евросоюза в отношении работников были отменены
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Фото: Александр КУШНЕР