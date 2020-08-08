Орда: кампания, заявленная как "честное наблюдение", превращается в кампанию лжи и провокаций

В эту избирательную кампанию, как и в предыдущие годы, Федерация профсоюзов Беларуси организовала масштабное наблюдение за ходом голосования по всей стране. Всего было аккредитовано более 9 тысяч наблюдателей от профсоюзов во всех регионах., - сказал Михаил Орда.По его словам, нынешняя избирательная кампания - беспрецедентная по количеству всевозможных вбросов, надуманных обвинений, вранья со стороны некоторых наблюдателей., - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов.Он также сообщил, что только за последние два дня представители профсоюзов зафиксировали более 50 фактов нарушения другими наблюдателями закона. Например, в Минской области один из наблюдателей опрашивал избирателей, проводил агитацию. Люди были возмущены таким явным нарушением законодательства, написали на него заявления - и наблюдателя лишили аккредитации. В Могилевской области наблюдатель, который в связи с очередностью аккредитации не попал на участок, демонстративно лег на ступеньки здания и мешал избирателям пройти на участок. В Бобруйске наблюдатель угрожал членам избирательной комиссии. В Барановичах один из наблюдателей открыто вел агитацию возле участка, хотя это категорически запрещено законодательством., - заключил Михаил Орда.