Орда: ФПБ держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги

, – сказал Михаил Орда.Федерация профсоюзов Беларуси ежемесячно проводит мониторинг ценовой ситуации во всех регионах страны. Особое внимание уделяется продуктам питания, которые человек потребляет практически каждый день: хлеб, молочные продукты, крупы, овощи, птица и мясо.В связи с эпидситуацией ФПБ ведет также профсоюзный еженедельный экспресс-мониторинг цен по 23 наименованиям товаров, которые пользуются повышенным потребительским спросом. Уделяется внимание их наличию и запасам в организациях розничной торговли. По данным профсоюзного мониторинга, в магазинах в достаточном количестве имеются запасы продуктов, пользующихся повышенным спросом. Исключения носят единичный характер., – отметил глава ФПБ.В частности, в соответствии с анализом данных профсоюзного мониторинга, в сентябре в сравнении с ценами аналогичного периода 2019 года цены на большинство товаров ежедневного спроса практически остались на прежнем уровне или укладываются в показатели текущей инфляции. Вместе с тем зафиксирован рост цен на такие продукты, как крупа гречневая, более 60%, масло растительное – порядка 12%, сельдь соленая – 14%, фрукты – 31%., – подчеркнул Михаил Орда.Кроме того, в Федерации профсоюзов работает горячая линия по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке. Позвонить на нее можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, телефон для связи – 8 (017) 203-95-62., – заключил Михаил Орда.