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Орда: ФПБ держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги

Федерация профсоюзов Беларуси держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги, сообщил сегодня журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, пишет БЕЛТА.


"Цены на товары и услуги мы контролируем на постоянной основе. Это важно, поскольку все мы ходим в магазины и оплачиваем различные услуги. От уровня цен зависит и уровень жизни наших людей. Поэтому профсоюзы этот вопрос держат на постоянном контроле совместно с МАРТ, Национальным банком, Национальным статистическим комитетом. Мы договорились с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики, что объединим наши усилия в этом очень важном и нужном направлении", – сказал Михаил Орда.

Федерация профсоюзов Беларуси ежемесячно проводит мониторинг ценовой ситуации во всех регионах страны. Особое внимание уделяется продуктам питания, которые человек потребляет практически каждый день: хлеб, молочные продукты, крупы, овощи, птица и мясо.

В связи с эпидситуацией ФПБ ведет также профсоюзный еженедельный экспресс-мониторинг цен по 23 наименованиям товаров, которые пользуются повышенным потребительским спросом. Уделяется внимание их наличию и запасам в организациях розничной торговли. По данным профсоюзного мониторинга, в магазинах в достаточном количестве имеются запасы продуктов, пользующихся повышенным спросом. Исключения носят единичный характер.

"В целом цены ведут себя достаточно стабильно. Без резких скачков. Но тем не менее есть группы товаров, которые подросли в цене", – отметил глава ФПБ.

В частности, в соответствии с анализом данных профсоюзного мониторинга, в сентябре в сравнении с ценами аналогичного периода 2019 года цены на большинство товаров ежедневного спроса практически остались на прежнем уровне или укладываются в показатели текущей инфляции. Вместе с тем зафиксирован рост цен на такие продукты, как крупа гречневая, более 60%, масло растительное – порядка 12%, сельдь соленая – 14%, фрукты – 31%.

"Есть условие, прописанное в генеральном соглашении между профсоюзами, Правительством и нанимателями. Если не растут доходы населения, не растут и цены. Поскольку у человека должна быть соответствующая покупательская способность. Вот почему этот вопрос сегодня крайне важен. Мы им занимались и будем заниматься", – подчеркнул Михаил Орда.

Кроме того, в Федерации профсоюзов работает горячая линия по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке. Позвонить на нее можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, телефон для связи – 8 (017) 203-95-62. "Мы просим всех граждан включаться в эту работу. Сообщайте нам о фактах необоснованного роста цен. Мы будем, насколько это возможно, оперативно вместе с вами наводить порядок, смотреть, почему эти цены выросли и какие для этого есть основания", – заключил Михаил Орда.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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