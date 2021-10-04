Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 5 октября из-за сильного ветра

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Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду, днем по западной половине 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3... +9 °С, днем прогнозируется от +11 °С по северо-востоку до +18 °С по юго-западу.будет без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду, местами, преимущественно по западной половине, порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +2... +9 °С, а днем +12... +17 °С.также будет без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, ночью по западной половине порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +1 до +7 °С, по востоку ожидаются заморозки 0... -3 °С, днем температура воздуха составит +10... +16 °С.