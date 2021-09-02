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  2. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 сентября из-за сильного ветра

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 сентября из-за сильного ветра

Завтра во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду, днем во многих районах ожидаются порывы 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3...+9 °С, а днем +13...+20 °С.

В выходные также будет облачно с прояснениями.

В субботу, 4 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +2...+9 °С, а днем от +11 до +17 °С.

В воскресенье, 5 сентября, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, в отдельных районах ожидаются слабые заморозки 0...-1 °С; температура воздуха днем будет от +10 до +17 °С.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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