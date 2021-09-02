Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 сентября из-за сильного ветра

Будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду, днем во многих районах ожидаются порывы 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3...+9 °С, а днем +13...+20 °С.В выходные также будет облачно с прояснениями.В субботу, 4 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +2...+9 °С, а днем от +11 до +17 °С.В воскресенье, 5 сентября, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, в отдельных районах ожидаются слабые заморозки 0...-1 °С; температура воздуха днем будет от +10 до +17 °С.