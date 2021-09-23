Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 24 сентября из-за сильного ветра

Будет облачно. Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду, на большей части территории ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 до +11 °С, днем от +9 до +15 °С.На выходных будет облачно с прояснениями.В субботу, 25 сентября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется +4…+11 °С, а днем +9…+16 °С.В воскресенье, 26 сентября, местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер северо-западный, северный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 12 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +4…+11 °С, днем от +10 до +18 °С.