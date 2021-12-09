Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 10 декабря

Ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), ожидается гололед, на дорогах гололедица. Местами туман. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, утром и днем порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0°С по югу до -15 °С по северу, днем 0...+5 °С, по северу до -2 °С.на большей части пройдут дожди, по юго-западу – с мокрым снегом. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, ночью местами по северо-восточной половине до 15–18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +5 °С, днем от -1 до +5 °С, по Гомельской области –до +7 °С.на большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется -3...+4 °С, при прояснениях до -5 °С, а днем -2...+4 °С, по югу до +6 °С.