Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября

Ожидается, что вбудет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по северной половине - c мокрым снегом. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый.Температура воздуха завтра будет 3-8 градусов со знаком плюс, днем по югу - до 10 градусов тепла.