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  2. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября

На завтра в стране объявлен оранжевый уровень опасности. В первой половине дня во многих районах может наблюдаться ветер порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Ожидается, что в понедельник, 8 ноября будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по северной половине - c мокрым снегом. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. 

Температура воздуха завтра будет 3-8 градусов со знаком плюс, днем по югу - до 10 градусов тепла.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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