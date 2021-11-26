Погода 27 ноября: мокрый снег и до +8°С

в стране будет облачно. Ночью и утром по северо-западу, днем в северных районах республики ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Временами возможен дождь и мокрый снег, на дорогах гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2...+4 °С, максимальная днем от -1 °С по северу до +8 °С по югу страны.ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики возможен мокрый снег с дождем. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами по северо-востоку гололед. Ветер южной четверти 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2...+3 °С, максимальная днем 0...+7 °С.будет преимущественно облачно. Временами осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер южной четверти 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1...+5 °С, максимальная днем 0...+6 °С, по юго-востоку до 8 градусов тепла.