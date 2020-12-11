Сотрудники Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили несколько нетипичных симптомов, которые способны возникать у детей, зараженных коронавирусом, пишет РИА Новости.
Эксперты давно заявляли, что дети чаще всего болеют COVID-19 в легкой форме или переносят его бессимптомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) вирус ведет к воспалению ряда органов и тканей. Конкретно речь идет о сердце, легких, кровеносных сосудах, почках, пищеварительной системе, мозге, коже и глазах.
Ученые изучили симптоматику у детей с коронавирусом и вызванным им воспалительным синдромом и выяснили, что 83 процента участников эксперимента имели кожно-слизистые изменения, в том числе опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и "клубничный язык" – опухший, бугристый и ярко-красный.
Фото: pixabay.com
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Опухший язык и покрасневшие глаза: ученые выявили необычные симптомы COVID-19 у детей
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