Смерть дочери актера Владимира Конкина Софии наступила в результате асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой, информирует «360» со ссылкой на копию результата судмедэкспертизы.
© Фото со страницы Софии Конкиной в социальной сети
В крови Софии нашли 0,4 промилле алкоголя и следы «Диазепама» (препарат, оказывающий снотворный и противотревожный эффект).
Эксперт предположил, что к потере сознания могли привести хронические болезни сердца.
Адвокат дочери Владимира Конкина Юлия Нитченко предположила, что в момент трагедии в бассейне могли быть знакомые девушки, с которыми она общалась в интернете.
РИА Новости напоминает, что София Конкина была госпитализирована 22 сентября из бассейна одного из фитнес-центров российской столицы. Врачи, боровшиеся за жизни девушки, не смогли спасти пациентку.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Конкина
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