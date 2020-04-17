Опубликован трейлер драмы "Лицо со шрамом" с Томом Харди в роли Аль Капоне

Фильм должен был стартовать в кинопрокате, но из-за ситуации с коронавирусом сразу появится в онлайн-кинотеатрах 12 мая.

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На YouTube появился первый трейлер фильма «Лицо со шрамом». Главный герой картины — Аль Капоне, роль которого исполнил Том Харди.



По сценарию известный гангстер возвращается из тюрьмы и, потеряв былое влияние, проводит свои дни в особняке во Флориде, вспоминая о прошлом. Однако возможно, что эта беззаботная и тихая жизнь является лишь прикрытием, ведь до заключения Аль Капоне успел припрятать огромную сумму денег, которые никто так и не нашел.

Вместе с Харди в картине сыграли Линда Карделлини, Мэтт Диллон, Кайл МакЛоклен, Ноэль Фишер и Джек Лауден.