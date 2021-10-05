Опубликован первый трейлер приквела "Игры престолов"

Видеосервис HBO Max выпустил первый тизер-трейлер предстоящего фэнтези-сериала "Дом дракона". Он станет приквелом "Игры престолов", сообщает РИА Новости.
Сюжет "Дом дракона" основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Действие происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении дома Таргариенов.
Тизер начинается со слов Мэтта Смита, который сыграл принца Деймона Таргариена. Он намекает на то, что скоро начнутся кровопролитные битвы за власть и мировое господство. В ролике также впервые появляются и новые персонажи, представляющие знатный род Веларионов. Их сыграли Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн и Тео Нейт. В картине также появятся Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.
Отмечается, что сериал выйдет на HBO Max в 2022 году. В первый сезон войдет десять серий.
Видео: youtube.com/channel