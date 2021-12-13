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  2. Опубликован первый трейлер фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора»

Опубликован первый трейлер фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора»

Компания Warner Bros. представила первый трейлер третьей части «Фантастических тварей» с Джудом Лоу в роли Альбуса Дамблдора.

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Роль Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа исполнит Маддс Миккельсен. 

Премьера кинокартины состоится 7 апреля.
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