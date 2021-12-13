Главная Опубликован первый трейлер фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора» Опубликовано: 13.12.2021 21:59:23 643 Опубликован первый трейлер фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора» Компания Warner Bros. представила первый трейлер третьей части «Фантастических тварей» с Джудом Лоу в роли Альбуса Дамблдора. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Роль Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа исполнит Маддс Миккельсен. Премьера кинокартины состоится 7 апреля. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter кино актеры Подготовил(а): Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи