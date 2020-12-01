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  2. Опровергнуты домыслы о вреде смартфонов для психики

Опровергнуты домыслы о вреде смартфонов для психики

Эксперты из Ланкастерского университета в Великобритании считают, что проведение времени за экраном смартфона не вредит психическому здоровью, сообщает Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

Исследователи проанализировали, сколько времени в течение недели проводят за телефоном 199 владельцев смартфонов iPhone и 46 владельцев Android. Измерили и показатели психического и физического здоровья, в том числе уровень тревожности и депрессивного состояния. Некоторые пользователи заявили, что очень много времени сидят в телефонах и поинтересовались, вредно ли это. 

Установили, что само по себе времяпрепровождение со смартфоном не опасно. Но если владелец смартфона внушает себе, что долгое использование смартфона вредно, у него повышается уровень тревожности, стресса и депрессии. Так человек сам вызывает у себя беспокойство.  

Таким образом, людям рекомендуется не накручивать себя и избавляться от тревог и страхов, связанных с использованием гаджетов. 
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