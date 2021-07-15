В сети появился новый миф о вакцинации против коронавирусной инфекции, согласно которому прием антигистаминных препаратов до прививки якобы уменьшает реакцию на препарат. Врач Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" опроверг это заявление и объяснил, в каких случаях и для чего на самом деле требуется прием данного препарата перед инъекцией.
– Так называемое антигистаминное прикрытие показано людям, которые имели какие-то аллергические реакции или имеют определенный нарушенный аллергофон. Изменять ответную реакцию организма на вакцину при помощи данных лекарственных препаратов не совсем правильно. Если не было аллергических реакций в прошлом, бронхиальной астмы, пищевой аллергии или реакций на яичный белок или желток, то такие средства принимать не нужно. В сетях пишут многое, но лучше посоветоваться со специалистами. Самодеятельность не нужна. Она очень часто вредит здоровью, – обратил внимание Дмитрий Чеснов.
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Опровергнут новый миф о вакцинации против коронавируса
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