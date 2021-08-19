Опрос: почти две трети американцев считают, что США не стоило воевать в Афганистане

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Согласно опросу, проведенному информационным агентством AP совместно с социологической службой Чикагского университета, 62 процента американцев полагают, что США не нужно было воевать в Афганистане, и 63 процента – что не следовало вступать в военный конфликт в Ираке. Поддержали военное присутствие США в Афганистане всего 35 процентов респондентов, в Ираке – 34 процента.Сейчас жителей США больше волнует проблема экстремизма внутри страны: 65 процентов опрошенных крайне или очень обеспокоены деятельностью доморощенных радикалов, а деятельность экстремистов извне вызывает опасения у 50 процентов респондентов.С начала лета американцы стали меньше поддерживать политику президента страны Джо Байдена во внешнеполитических вопросах – уровень одобрения решений, принимаемых им по зарубежной повестке, снизился с 50 до 47 процентов.В опросе, который был проведен с 12 по 16 августа, участвовали 1729 совершеннолетних жителей США.