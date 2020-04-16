Проект закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», представленный сегодня Главе государства, был подготовлен специально созданной рабочей группой, в состав которой вошли специалисты Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и МВД. Об этом по итогам совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, прошедшего сегодня во Дворце Независимости, рассказал журналистам Председатель Верховного Суда Валентин Сукало.
—Основной задачей было определить баланс интересов. Сделать максимально возможным освобождение или сокращение наказания тем лицам, которые этого заслуживают, но в то же время не осложнить общую криминогенную ситуацию в стране. Из этого мы исходили в первую очередь. Учитывали и опыт предыдущих амнистий, — заметил Председатель Верховного Суда. — Сразу скажу, что были очень серьезные дебаты, сомнения, обсуждения в части применения амнистии в отношении лиц, осужденных за коррупцию, Это действительно серьезная проблема. Мы приводили свои доводы, аргументы, что даже лица, осужденные за серьезные преступления, иногда заслуживают снисхождения, если они возместили причиненный ущерб, раскаялись в содеянном и возвратили незаконно полученный доход.
По предварительным расчетам Верховного Суда, в результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне из мест лишения свободы могут быть освобождены около 2 тысяч человек, от других видов наказания — около 3,5 тысячи человек. Еще для 6,5 тысячи осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.
Фото: БЕЛТА
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«Определить баланс интересов». Председатель Верховного Суда рассказал о нюансах будущей амнистии
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