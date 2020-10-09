Накануне определились все восемь команд, которым предстоит разыграть последние четыре путевки в финальную стадию чемпионата Европы по футболу. Это сборные Венгрии, Исландии, Северной Ирландии, Словакии, Сербии, Шотландии, Грузии и Северной Македонии.
Грузия – Беларусь
Белорусская сборная, напомним, упустила во многом исторический шанс подойти к выходу на Евро на расстояние всего в один шаг, проиграв в Тбилиси грузинам – 0:1 (подробнее – здесь). А что касается их соперника по финальному матчу, им стала команда Северной Македонии, которая одержала весьма неожиданную победу над командой Косово – 2:1. Это путь D.
Северная Македония – Косово
В финале пути А сойдутся исландцы и венгры. На полуфинальной стадии «викинги» благодаря голевому дублю Гильфи Сигурдссона оставили не у дел команду Румынии – 2:1. А сборная Венгрии добилась победы над болгарами – 3:1.
Путь В. Здесь сразу два соперничества дошли до серии послематчевых пенальти: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (по пенальти – 3:4), Словакия – Ирландия – 0:0 (по пенальти – 4:2).
Шотландия – Израиль
Не смогли выявить сильнейших в основное время и команды, которые шли по пути С. Сербы сломили сопротивление норвежцев лишь в дополнительное время – 2:1. А команды Шотландии и Израиля, так и не сумев ликвидировать стартовые нули ни в основное время, ни в дополнительное, и вовсе довели выяснение отношений до серии одиннадцатиметровых, которая лучше удалась британцам – 5:3. Любопытно, что команда Шотландии проводила первую серию пенальти в истории.
Пары финального раунда стыковых матчей, таким образом, выглядят так: Венгрия – Исландия, Северная Ирландия – Словакия, Сербия – Шотландия и Грузия – Северная Македония. Все эти матчи запланированы на 12 ноября.
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Определились все участники финального раунда плей-офф квалификации чемпионата Европы по футболу
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Фото: РЕЙТЕР