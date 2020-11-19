Определились все полуфиналисты Лиги наций УЕФА

Одна из главных интриг была в том, что принесут четыре матча в дивизионе «А», а следовательно, как распределятся последние путевки в 1/2 финала. Перед вчерашними поединками не было ясно, кто составит компанию французам и испанцам, которые квалифицировались в плей-офф ранее. По итогам к ним присоединились итальянцы и бельгийцы.Шансы на выход в полуфинал из группы 1 перед последним туром сохраняли команды Италии и Нидерландов. Однако «Скуадра Адзурра» была в более выгодном положении, так как опережала подопечных Франка де Бура на один балл. Для того чтобы не зависеть от исхода параллельного поединка группы, итальянцы должны были обыгрывать в Сараево сборную Боснии и Герцеговины. И они взяли верх со счетом 2:0. Забитыми мячами в игре отметились Андреа Белотти (22-я минута) и Доменико Берарди (68). Команда Нидерландов в последнем туре сломила сопротивление поляков – 2:1 (Депай, 77, с пенальти, Вейналдум 84; Южвяк, 6), однако подняться выше второго места в квартете «оранжевые» так или иначе не смогли.В группе 2 бельгийцам для выхода в 1/2 финала достаточно было на своем поле сыграть вничью с командой Дании. Но они, как говорится, не стали размениваться на мелочи и победили – 4:2 (Тилеманс, 3, Лукаку, 56, 69, де Брейне, 87; Винн, 17, Шадли, 86, в свои ворота). В еще одном матче этого квартета англичане разгромили исландцев – 4:0 (Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84), но все равно финишировали вслед за бельгийцами.Итак, в «Финал четырех» отобрались бельгийцы, испанцы, итальянцы и французы. Хозяином финальной стадии должна стать сборная Италия. Формальное назначение хозяина запланировано на 3 декабря, после чего состоится жеребьевка полуфиналов, финала и матча за третье место.Из других результатов шестого тура Лиги наций УЕФА выделим разгромное поражение россиян от сербов (0:5), не позволившее подопечным Станислава Черчесова пойти на повышение в дивизион «А», а также ничью австрийцев с норвежцами (1:1) и победу команды Уэльса над финнами (3:1).