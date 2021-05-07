Определились все победители финала Всебелорусского кросса на призы газеты "СБ. Беларусь сегодня"

Финал Всебелорусского легкоатлетического кросса на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» завершился в Могилеве. После финиша личных забегов во всех возрастных категориях определился и победитель командного зачета – им в пятый раз подряд стала команда Могилевской области.
Соревнования на живописной трассе около реки Дубровенка стартовали забегами на самой длинной – пятикилометровой – дистанции. Напомним, в них победу одержали Ольга Немогай и Вячеслав Скудный. Пробеги спортсменов младших возрастов выдались не менее интересными.
В соревнованиях юниорок на дистанции три километра победительницей стала Анастасия Полуян, захватившая лидерство с первых метров. Следом за ней финишировали Виктория Воронец и Ева Минич.
– Хотя и лидировала, бежать не было скучно. Чувствовала, что соперницы за спиной, хотела убежать как можно дальше от них. Конечно, проще и удобнее бежать, когда есть кто-то впереди – за таким спортсменом тянешься, а результат зачастую получается лучше, но сегодня было иначе, – рассказала Анастасия Полуян. – Для меня было важно победить и принести очки команде. Рада, что все получилось.
О победе своей команды на дистанции думал и Дмитрий Савин, защитивший титул победителя среди юниоров:
– Для меня это уже не первый старт в сезоне. Трасса здесь достаточно тяжелая: дело даже не в горках, а в «болоте» под ногами. Но мне все понравилось. Люблю кроссы, у меня получается показывать в них результат.
Среди юношей и девушек победителями на дистанции два километра стали Егор Рыжков и Анастасия Лев, а в самой младшей возрастной категории – среди спортсменов 2006–2007 годов рождения – Алина Апанович и Антон Тофов.
Старший тренер нашей национальной команды по легкой атлетике Андрей Гордеев говорит: результаты нынешнего Всебелорусского кросса неожиданными не назовешь:
– В принципе, наши лидеры подтвердили свой уровень. Ожидаемой была борьба между Сергеем Платоновым и Вячеславом Скудным на дистанции пять километров. За третье-четвертое место боролись Сергей Кравченя и Александр Санько – тройка-четверка лидеров достаточно предсказуемая. Что касается женского забега на пять километров, в котором победила Ольга Немогай, то в нем больше шла тактическая борьба: первые два-три километра девушки бежали не очень быстро. Если бы Татьяна Шабанова повысила темп по дистанции, у нее были бы все шансы забрать золото. У юниоров обошлось без сенсаций: Дмитрий Савин и Анастасия Полуян сегодня – лидеры с отрывом. Уровень этих двоих спортсменов можно называть европейским – они достойно представляют страну на континентальных и даже мировых соревнованиях. Из юношей и младших юношей я бы пока не стал никого не выделять. Но меня порадовала бескомпромиссная борьба, в которой ребят вырывали победы на финише. Это говорит о характере спортсменов. Любой из лидеров юношеских забегов может проявить себя в будущем – нужно только трудиться.
В командном зачете победителем вновь стала команда Могилевской области. Второе место заняли атлеты Гродненской области, третье – Минска.
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Определились все победители финала Всебелорусского кросса на призы газеты "СБ. Беларусь сегодня"
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