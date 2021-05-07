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  2. Определились все победители финала Всебелорусского кросса на призы газеты "СБ. Беларусь сегодня"

Определились все победители финала Всебелорусского кросса на призы газеты "СБ. Беларусь сегодня"

Финал Всебелорусского легкоатлетического кросса на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» завершился в Могилеве. После финиша личных забегов во всех возрастных категориях определился и победитель командного зачета – им в пятый раз подряд стала команда Могилевской области.


Соревнования на живописной трассе около реки Дубровенка стартовали забегами на самой длинной – пятикилометровой – дистанции. Напомним, в них победу одержали Ольга Немогай и Вячеслав Скудный. Пробеги спортсменов младших возрастов выдались не менее интересными.

В соревнованиях юниорок на дистанции три километра победительницей стала Анастасия Полуян, захватившая лидерство с первых метров. Следом за ней финишировали Виктория Воронец и Ева Минич.


– Хотя и лидировала, бежать не было скучно. Чувствовала, что соперницы за спиной, хотела убежать как можно дальше от них. Конечно, проще и удобнее бежать, когда есть кто-то впереди – за таким спортсменом тянешься, а результат зачастую получается лучше, но сегодня было иначе, – рассказала Анастасия Полуян. – Для меня было важно победить и принести очки команде. Рада, что все получилось.

О победе своей команды на дистанции думал и Дмитрий Савин, защитивший титул победителя среди юниоров:


– Для меня это уже не первый старт в сезоне. Трасса здесь достаточно тяжелая: дело даже не в горках, а в «болоте» под ногами. Но мне все понравилось. Люблю кроссы, у меня получается показывать в них результат.

Среди юношей и девушек победителями на дистанции два километра стали Егор Рыжков и Анастасия Лев, а в самой младшей возрастной категории – среди спортсменов 2006–2007 годов рождения – Алина Апанович и Антон Тофов.


Старший тренер нашей национальной команды по легкой атлетике Андрей Гордеев говорит: результаты нынешнего Всебелорусского кросса неожиданными не назовешь:

– В принципе, наши лидеры подтвердили свой уровень. Ожидаемой была борьба между Сергеем Платоновым и Вячеславом Скудным на дистанции пять километров. За третье-четвертое место боролись Сергей Кравченя и Александр Санько – тройка-четверка лидеров достаточно предсказуемая. Что касается женского забега на пять километров, в котором победила Ольга Немогай, то в нем больше шла тактическая борьба: первые два-три километра девушки бежали не очень быстро. Если бы Татьяна Шабанова повысила темп по дистанции, у нее были бы все шансы забрать золото. У юниоров обошлось без сенсаций: Дмитрий Савин и Анастасия Полуян сегодня – лидеры с отрывом. Уровень этих двоих спортсменов можно называть европейским – они достойно представляют страну на континентальных и даже мировых соревнованиях. Из юношей и младших юношей я бы пока не стал никого не выделять. Но меня порадовала бескомпромиссная борьба, в которой ребят вырывали победы на финише. Это говорит о характере спортсменов. Любой из лидеров юношеских забегов может проявить себя в будущем – нужно только трудиться.


В командном зачете победителем вновь стала команда Могилевской области. Второе место заняли атлеты Гродненской области, третье – Минска.






























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Фото: САЗОНОВ Андрей
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