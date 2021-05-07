Определились все победители финала Всебелорусского кросса на призы газеты "СБ. Беларусь сегодня"

Соревнования на живописной трассе около реки Дубровенка стартовали забегами на самой длинной – пятикилометровой – дистанции. Напомним, в них победу одержали Ольга Немогай и Вячеслав Скудный. Пробеги спортсменов младших возрастов выдались не менее интересными.В соревнованиях юниорок на дистанции три километра победительницей стала Анастасия Полуян, захватившая лидерство с первых метров. Следом за ней финишировали Виктория Воронец и Ева Минич.– рассказала Анастасия Полуян.О победе своей команды на дистанции думал и Дмитрий Савин, защитивший титул победителя среди юниоров:Среди юношей и девушек победителями на дистанции два километра стали Егор Рыжков и Анастасия Лев, а в самой младшей возрастной категории – среди спортсменов 2006–2007 годов рождения – Алина Апанович и Антон Тофов.говорит: результаты нынешнего Всебелорусского кросса неожиданными не назовешь:В командном зачете победителем вновь стала команда Могилевской области. Второе место заняли атлеты Гродненской области, третье – Минска.