Определились первые победители чемпионата Беларуси по легкой атлетике

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Стадион «Динамо» уже привычно собрал сильнейших спортсменов страны, но при этом организаторы постарались провести соревнования с максимально приближенным к международному размахом.

К тому, что можно придумать на «Динамо», чтобы спорт стал не только спортом, но и шоу, белорусских болельщиков уже приучили во время прошедших здесь II Европейских игр и матчевой встречи Европа-США. Теперь лоск решили придать и внутренним соревнованиям, но в первый день помешал дождь. Желающих увидеть соревнования, интересно провести время в разбросанных вокруг арены зонах активности и послушать ставшего хедлайнером церемонии открытия (когда такое было на чемпионатах Беларуси) Тиму Белорусских могло оказаться куда больше. Но, увы, погода, сыгравшая на стороне устроителей во время состоявшихся возле Дворца спорта соревнований толкателей ядра и вчерашних забегов на 10,000 метров, в этот раз закапризничала. В итоге и точки уличного общепита, и зона для стрельбы и лука, и баскетбольные стойки, и даже палатка, в которой можно было сделать прогноз на победу своего любимого спортсмена (без денег, но зато с азартом!) заметно скучали.

Зато на стадионе скучно не было. Первый официальный день турнира подарил сразу несколько интересных результатов. Высоту 2,30 метра взял прыгун Максим Недосеков. Учитывая, что для спортсмена чемпионат Беларуси стал лишь первым стартом в нынешнем сезоне – очень серьезный результат. Бронзовые медали минувшей Олимпиады в Рио (за повторение этого результата спонсоры обещали дополнительные бонусы) лежали всего на 3 сантиметра выше. В этот раз Максиму покорить эту высоту не удалось, но он заверил, что через год, когда стартует Олимпиада в Токио, он будет готов штурмовать еще более серьезные вершины.

Соревнования молотобойцев выиграл Павел Борейша, отправивший молот на 76,23 метра. У женщин считавшаяся фавориткой Анна Малыщик уступила титул Елене Соболевой, показавшей результат 69,61 метра. Чемпионами стали Дарья Борисевич (1500 метров), Юрий Заболотный и Кристина Тимановская (100 метров). По словам спортсменов чемпионат Беларуси стал важнейшим этапом подготовки к Олимпиаде и позволил оценить форму на пути в Токио.

Завтра на стадионе «Динамо» продолжатся соревнования. Среди фаворитов значатся барьеристка Эльвира Герман, прыгунья Виолетта Скворцова и метательница копья Татьяна Холодович.