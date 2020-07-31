Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Определились первые победители чемпионата Беларуси по легкой атлетике

Определились первые победители чемпионата Беларуси по легкой атлетике

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Стадион «Динамо» уже привычно собрал сильнейших спортсменов страны, но при этом организаторы постарались провести соревнования с максимально приближенным к международному размахом.

К тому, что можно придумать на «Динамо», чтобы спорт стал не только спортом, но и шоу, белорусских болельщиков уже приучили во время прошедших здесь II Европейских игр и матчевой встречи Европа-США. Теперь лоск решили придать и внутренним соревнованиям, но в первый день помешал дождь. Желающих увидеть соревнования, интересно провести время в разбросанных вокруг арены зонах активности и послушать ставшего хедлайнером церемонии открытия (когда такое было на чемпионатах Беларуси) Тиму Белорусских могло оказаться куда больше. Но, увы, погода, сыгравшая на стороне устроителей во время состоявшихся возле Дворца спорта соревнований толкателей ядра и вчерашних забегов на 10,000 метров, в этот раз закапризничала. В итоге и точки уличного общепита, и зона для стрельбы и лука, и баскетбольные стойки, и даже палатка, в которой можно было сделать прогноз на победу своего любимого спортсмена (без денег, но зато с азартом!) заметно скучали.

Зато на стадионе скучно не было. Первый официальный день турнира подарил сразу несколько интересных результатов. Высоту 2,30 метра взял прыгун Максим Недосеков. Учитывая, что для спортсмена чемпионат Беларуси стал лишь первым стартом в нынешнем сезоне – очень серьезный результат. Бронзовые медали минувшей Олимпиады в Рио (за повторение этого результата спонсоры обещали дополнительные бонусы) лежали всего на 3 сантиметра выше. В этот раз Максиму покорить эту высоту не удалось, но он заверил, что через год, когда стартует Олимпиада в Токио, он будет готов штурмовать еще более серьезные вершины.

Соревнования молотобойцев выиграл Павел Борейша, отправивший молот на 76,23 метра. У женщин считавшаяся фавориткой Анна Малыщик уступила титул Елене Соболевой, показавшей результат 69,61 метра. Чемпионами стали Дарья Борисевич (1500 метров), Юрий Заболотный и Кристина Тимановская (100 метров). По словам спортсменов чемпионат Беларуси стал важнейшим этапом подготовки к Олимпиаде и позволил оценить форму на пути в Токио.

Завтра на стадионе «Динамо» продолжатся соревнования. Среди фаворитов значатся барьеристка Эльвира Герман, прыгунья Виолетта Скворцова и метательница копья Татьяна Холодович.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Ивлеева снова будет вести шоу "Орел и решка"
Ольга Буяшова из Круглого на протяжении нескольких десятилетий не представляет своей жизни без нашей газеты
Образ родины, который вызывает только трепетные чувства
12 богатых антиоксидантами продуктов, которые нужно добавить в свой рацион
На Великой Китайской стене нашли древнюю каменную стелу с именами ее строителей и защитников
Ученые рассказали, какие люди чаще страдают ожирением
Жене украинского рэпера предъявили обвинение в убийстве
СК: показания задержанных под Минском боевиков непоследовательны и противоречивы
Определились первые победители чемпионата Беларуси по легкой атлетике
Amazon получила разрешение на запуск более 3200 интернет-спутников
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Но и утром все не так – нет того веселья…
Футбол. Брестское «Динамо» прервало трехматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Витебск»
"Клуб редакторов": государство прикладывает все усилия для обеспечения безопасности граждан
Политолог: сложно поверить, что организованная группа наемников отправляется на задание гражданским самолетом транзитом из третьей страны
В Таиланде жители деревни начали поклоняться шестилапой лягушке
В результате крушения поезда в Португалии погибли два человека
Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство
ДиКаприо займется экранизацией «Острова» Олдоса Хаксли
Режиссер "Полуночного экспресса" умер на 77-м году жизни
Митрополит Филарет: наш общий долг — сохранить мир и согласие на родной земле
Очередь автомобилей на границе с Россией растянулась на восемь километров: репортаж
блог
Татьяна СУЛИМОВА
В круглых влюбляются
В Великобритании сеанс маникюра спас женщине жизнь
Игорь Карпенко: практика отвечать на все вопросы молодежи для нас является постоянной
«Шахтер» победил «Слуцк» и единолично возглавил таблицу ЧБ по футболу
Игорь Петришенко: наша молодежь — красивая, образованная, талантливая
Доходы Google упали впервые в истории
Заслуженный комбайнер Геннадий Цвирко: если бы не Президент, не было бы этой земли
Адвокаты напомнили об ответственности за нарушение обязательств личного поручительства
Разрешена ли торговля копченой рыбой вдоль трасс и есть ли среди продавцов перекупщики или браконьеры?
Госпогранкомитет прокомментировал ситуацию на белорусско-российской границе
«Мазда» и «Рено» столкнулись в Минске
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Уйти по-английски
Фотофакт. Круглосуточная библиотека самообслуживания в городке на северо-западе Китая
Нормы КоАП и УК об ответственности за нарушение законодательства о выборах размещены на сайте БРКА
Тертель: в Витебской области большое внимание уделяется развитию инфраструктуры
В Гомеле подарили горожанам детский городок
Первый жилой дом для лесников построили в Копыле
В Минске открылся научно-технический центр ОАО «Амкодор»
Акция «Моя родина! Моя Беларусь!» в Столбцах - стрим
Ученые выяснили, что Вселенная более однородная, чем ожидалось
Суд вынес приговор по делу о взрыве на предприятии «Могилевдрев»
Макей и Кулеба обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Четвертый сон Веры Павловны
В США столкнулись два небольших самолета – погибли оба пилота
Дипломаты Беларуси и Украины обсудили подготовку визита Владимира Зеленского
В Калинковичском районе ввели две станции обезжелезивания воды
Авторы
СКАНИРУЙТЕ