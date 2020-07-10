Определены самые раздражающие в коллегах качества

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В опросе участвовали свыше 4,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны. Опрашиваемым нужно было назвать три качества.Сорок процентов респондентов не могут терпеть в коллегах лицемерие и обман, 34% не выносят сплетен и интриг на работе, 33% назвали худшим качеством неуважительное отношение к чужой работе.Тридцать два процента выделили непрофессионализм, 23% – безответственность.Участники опроса также не приемлют конфликтность, лень, узкий кругозор, опоздания, плохие манеры и вредные привычки.Три процента участников опроса ответили, что у них отличный коллектив без недостатков.