Больше всего работников раздражают в коллегах лицемерие и интриганство. Это было установлено в ходе опроса на сайте Работа.ру, пишет РИА Новости.
В опросе участвовали свыше 4,2 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны. Опрашиваемым нужно было назвать три качества.
pixabay.com
Сорок процентов респондентов не могут терпеть в коллегах лицемерие и обман, 34% не выносят сплетен и интриг на работе, 33% назвали худшим качеством неуважительное отношение к чужой работе.
Тридцать два процента выделили непрофессионализм, 23% – безответственность.
Участники опроса также не приемлют конфликтность, лень, узкий кругозор, опоздания, плохие манеры и вредные привычки.
Три процента участников опроса ответили, что у них отличный коллектив без недостатков.
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Определены самые раздражающие в коллегах качества
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