Государственные закупки красок и шин могут быть осуществлены из одного источника. Данное решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 мая 2021 года № 261, которое 6 мая официально размещено на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу в текущем и следующем годах государственные закупки красок, лаков и аналогичных покрытий будут осуществляться у ОАО "Лакокраска", а шин и новых резиновых камер – у ОАО "Белшина".
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Определены поставщики лакокрасочных изделий и шин при госзакупках из одного источника
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