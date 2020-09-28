Определены победители республиканского проекта "Молодежь – за урожай"

Среди молодежных экипажей лидируют Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов из Витебской области, намолотившие 5071 т зерна. Комбайнер Виктор Метелица из Минской области намолотил 3436 т. На счету семейного экипажа Андрея и Сергея Дроздов из Могилевской области – 3145,6 т. В Брестской области лучшими стали Андрей Есьман и Александр Филончик, намолотившие 2627,2 т. Намолот семейного экипажа Вадима и Олега Лабовичей из Гродненской области – 2599,35 т зерна. В Гомельской области в лидерах Дмитрий Лещинский и Роман Данилик, намолотившие 1736,9 т.Среди молодых водителей лидером стал Павел Тихонов из ОАО "Амкодор-Шклов" Могилевской области, который перевез 4805 т зерна. В Минской области лучшим стал Денис Гнилозуб из ОАО "Городилово": его результат – 4120,8 т. В Брестской Михаил Кучко из ОАО "Беловежский" перевез 3477,4 т. На счету у Владислава Карпушенка из СХФ "Смольяны" ОАО "Оршанский КХП" Витебской области – 3475 т зерна. Александр Богданович из КСУП "Совхоз "Богдановичи" Гомельской области перевез 3308,6 т зерна, а Иван Свидинский из СПК "Заречный-Агро" Гродненской области – 3065 т зерна., – отметила Александра Луговская.БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь – за урожай". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.