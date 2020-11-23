Определены победители республиканского конкурса "Волонтер года – 2020"

, –рассказала Александра Гончарова.В номинации "Личный вклад" среди учащихся учреждений общего среднего образования лучшей стала ученица 9-го класса средней школы № 1 Лиды Анна Коломыцкая, среди учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, студентов учреждений высшего образования – учащаяся 4-го курса отделения дошкольного образования Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова Анастасия Гончарова, среди работников предприятий, организаций, учреждений, министерств, ведомств – педагог-организатор СШ № 22 Гомеля Янина Горбачевская."Лучшим волонтерским отрядом" стали отряды "Дорогою добра" средней школы № 4 города Осиповичи Могилевской области и "Дети столицы" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. В номинации "Лучшая обучающая программа для волонтеров" с программой "Искусство быть волонтером" победу одержала педагог-организатор Жемчужненской средней школы Барановичского района Брестской области Ольга Жихарко. "Лучший имиджевый плакат" создали студентка 3-го курса факультета эстетического образования БГПУ им. Максима Танка, автор плаката "Добро не наука" Ксения Иванец и учащийся 4-го курса Полоцкого торгово-технологического колледжа Белкоопсоюза, автор плаката "Волонтер – это доброе сердце!" Александр Касецкий. В номинации "Лучшая волонтерская группа в социальной сети" победил отряд "Добряки" благотворительного объединения "Добряки" Орши Витебской области.Организаторами республиканского конкурса "Волонтер года" выступают БРСМ, Министерство образования, Республиканский институт высшей школы, областные и Минский городской исполнительные комитеты, общественные организации и объединения. Молодежный проект 2020 года проходил с 1 октября по 20 ноября в три этапа: районный, областной и республиканский. В финал попало 88 индивидуальных и коллективных работ. Церемония награждения победителей запланирована в Минске накануне Международного дня волонтера – 4 декабря.