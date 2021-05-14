Ожидается, что средний ценник детского отпуска с круглосуточным пребыванием на 18 и более дней приравняется к 520 рублям (размер удешевления за счет госсредств – 215 рублей, при этом родительская доплата – не менее 10 процентов). В дневные лагеря путевка на 18 дней в среднем составит 127 рублей (размер удешевления – 89 рублей).
Также заместитель директора – начальник отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай поделился актуальной информацией:
– Планируется, что в этом году в лагерях всех типов отдохнут около 342 000 детей. Из них на дневном пребывании останутся 198 000 ребят, на круглосуточном – 144 000.
Всего в стране 5500 детских оздоровительных лагерей примут на отдых юных посетителей. Подготовка учреждений завершается. Скоро им предстоит приемка – проверка на соответствие необходимым условиям.
В этом году актуальными останутся меры безопасности. В связи с ковидом, например, отменяются родительские дни. Мамы и папы смогут встретиться со своим ребенком у входа в лагерь. Здоровье юных отпускников будут проверять ежедневно: измерение температуры, опрос о самочувствии. При необходимости отдыхающего изолируют. К персоналу при приеме на работу в этом году требования смягчатся: самоизоляция в течение 5 дней не требуется, из обязательных условий убрали и безвыездной режим работы. Преимущество при приеме на работу за теми, кто уже прошел вакцинацию от COVID-19.
В целом входной контроль в лагерях будет довольно жестким: проведение бесконтактной термометрии работников, ежедневный опрос о состоянии здоровья, осмотр на наличие признаков ОРВИ.
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Определены объемы удешевления стоимости путевок в детские лагеря
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