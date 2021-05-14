Определены объемы удешевления стоимости путевок в детские лагеря

Такжеподелился актуальной информацией:Всего в стране 5500 детских оздоровительных лагерей примут на отдых юных посетителей. Подготовка учреждений завершается. Скоро им предстоит приемка – проверка на соответствие необходимым условиям.В этом году актуальными останутся меры безопасности. В связи с ковидом, например, отменяются родительские дни. Мамы и папы смогут встретиться со своим ребенком у входа в лагерь. Здоровье юных отпускников будут проверять ежедневно: измерение температуры, опрос о самочувствии. При необходимости отдыхающего изолируют. К персоналу при приеме на работу в этом году требования смягчатся: самоизоляция в течение 5 дней не требуется, из обязательных условий убрали и безвыездной режим работы. Преимущество при приеме на работу за теми, кто уже прошел вакцинацию от COVID-19.В целом входной контроль в лагерях будет довольно жестким: проведение бесконтактной термометрии работников, ежедневный опрос о состоянии здоровья, осмотр на наличие признаков ОРВИ.